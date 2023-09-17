Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng

Xã hội 17/09/2023 18:13

Sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng, nhiều người sở hữu các căn hộ mini khác đã quyết định rao bán với giá 'siêu rẻ'.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ghi nhận một số nhóm và website bất động sản tại Hà Nội, một căn hộ chung cư mini từ hơn 35 m2 đến gần 70 m2 đang được chào bán “cắt lỗ” chỉ còn 600 triệu đồng đến trên một tỷ đồng/căn hộ.

Anh Nguyễn Hồng Lam (Trung Văn, Nam Từ Liêm) cho biết: “Tôi mua nhà chung cư mini diện tích 56 m2 với giá 1,1 tỷ đồng cách đây 11 năm. Toà nhà cao 10 tầng không có thang thoát nạn bên ngoài và cũng không có thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng quy định. Sau vụ hoả hoạn tại chung cư quận Thanh Xuân, 2 vợ chồng tôi quyết định bán căn nhà. Do không có sổ đỏ nên tôi nghĩ dù tôi đã hạ giá xuống còn 800 triệu đồng cũng khó có người hỏi mua”.

Chị Ngọc Linh - chủ một căn hộ chung cư 42 m2 tại Thanh Xuân - chia sẻ, chị mua căn hộ có giá 900 triệu đồng cách đây 7 năm bởi gần cơ quan, giá rẻ và hàng tháng không mất nhiều phí dịch vụ như chung cư thương mại.

Tuy nhiên, chị Linh cũng giật mình vì chung cư mình ở tương tự như chung cư vừa bị cháy. “Toà nhà tôi cao 10 tầng, tầng 1 để xe và tầng thượng để phơi quần áo. Tuy nhiên, tại tầng thượng, chủ quây kín bằng khung sắt, lợp mái tôn, không có cửa thoát hiểm. Ngõ vào trong toà nhà chỉ khoảng gần 3 m, cách đường lớn ước tính 20-40 m", chị Linh nói.

Vì lo sợ xảy ra cháy, chị Linh cũng chuẩn bị thang dây, mặt nạ phòng độc… “Dù chuẩn bị vật dụng, tôi vẫn có ý định rao bán căn hộ này để chuyển xuống nhà đất cấp 4 và chấp nhận xa trung tâm. Chắc chắn giờ giá chung cư mini hạ nhưng chỉ cần bán được, lỗ tôi cũng bán”, chị Linh cho hay.

Đang hoàn thiện nhà chung cư mini 6 tầng, 1 tum, anh Đỗ Minh Long (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Diện tích đất 60 m2 tôi xây 12 phòng để cho thuê. Tôi đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện. Tuy nhiên, giờ tôi không chịu nổi lãi vay ngân hàng vẫn lên tới 13,5% nên tôi quyết định bán cắt lỗ 500 triệu đồng so với đầu năm 2023 tôi rao bán”.

Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng - Ảnh 1
Chung cư mini xây dựng dở dang bán cắt lỗ - Ảnh: Tiền Phong

Anh Long chia sẻ thêm, trước đây các chung cư mini xây dựng lên đến 10 tầng nhưng sau vụ cháy vừa qua, không ai dám xây vượt giấy phép.

Liên quan đến tình trạng rao bán chung cư sau vụ cháy ở Khương Hạ, dẫn tin từ Thanh Niên, không ít chuyên gia đồng thuận với ý kiến cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc phát triển chung cư mini. "Không phải đến vụ cháy vừa qua mà cần kiểm soát loại hình nhà ở này lâu rồi", ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhìn nhận.

 

Sở dĩ chung cư mini phát triển tốt thời gian dài là vì nhu cầu về nhà ở bình dân tại Hà Nội rất lớn. Theo ông Đính, nếu tính toán sòng phẳng, giá chung cư mini không hề rẻ. Ví dụ, một căn chung cư dự án bình thường có giá khoảng 2 - 3 tỉ đồng thì chung cư mini cùng diện tích tính ra ít hơn khoảng một nửa. Dù thế, môi trường sống và chất lượng, mức độ đảm bảo an toàn của 2 loại hình này lại hoàn toàn khác nhau, chưa kể về vấn đề sở hữu (hiện tại, chung cư mini không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản - sổ hồng).

Ông Đính còn chỉ ra nhiều dự án chung cư mini không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nên một mặt nào đó, loại hình này ẩn chứa nhiều rủi ro lớn.

Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng - Ảnh 2
Chung cư cháy rụi ở Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong

Còn theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), có nhiều nguyên nhân khiến chung cư mini nở rộ và phát triển. Để xử lý rốt ráo vấn đề này, cần quy định rõ ràng trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây, cải tạo nhà ở nhằm mục đích kinh doanh như để cho thuê hay để bán thì phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng - Ảnh 3
Hà Nội nở rộ các dự án chung cư mini - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Thiệt hại được công bố vào tối 13/9 là một con số quá đau xót: 56 người chết.

Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng - Ảnh 4
Hình ảnh người dân thắp nhang cho những nạn nhân xấu số của vụ cháy - Ảnh: VTC News

Căn nhà được xây dựng năm 2015, có diện tích khoảng 200m2 với 45 phòng, khoảng 150 người sinh sống nhưng chỉ có một lối ra ở cửa chính. Với diện tích hẹp và có quá nhiều người sinh sống, khi xảy ra hỏa hoạn khủng khiếp như vậy, vụ cháy đã trở thành một thảm họa hết sức đau lòng với thiệt hại quá lớn về nhân mạng và tài sản.

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