Bỏ quy định cấm sạc xe điện ở tầng hầm chung cư vì không phù hợp với thực tiễn

Xã hội 17/09/2023 10:14

Một địa phương đã bỏ quy định cấm sạc xe điện ở hầm chung cư, yêu cầu ban quản trị các khu chung cư có trách nhiệm giám sát quá trình sạc xe.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có công văn thay thế gửi các địa phương, đơn vị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 13/9, theo nội dung công văn Công an tỉnh Nghệ An đề cập yêu cầu ban quản trị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm. Nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Bỏ quy định cấm sạc xe điện ở tầng hầm chung cư vì không phù hợp với thực tiễn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: VietNamNet

Tuy nhiên, sau khi ban hành văn bản, nhận thấy nội dung chỉ đạo trên chưa phù hợp với thực tiễn, Công an tỉnh Nghệ An điều chỉnh nội dung chỉ đạo trên.

Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini bố trí bảo vệ thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ.

Bỏ quy định cấm sạc xe điện ở tầng hầm chung cư vì không phù hợp với thực tiễn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: VOV

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 2,1 tỉ đồng.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền, vận động hơn 174.800 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn (đạt tỉ lệ hơn 21%); xây dựng 926 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", 2.069 "Điểm chữa cháy công cộng"…

Đau đáu nỗi lo chung cư mini ở TP.HCM: Hệ thống PCCC xuống cấp, hoen gỉ, xảy ra hoả hoạn chỉ có thể nhảy xuống từ lan can

Đau đáu nỗi lo chung cư mini ở TP.HCM: Hệ thống PCCC xuống cấp, hoen gỉ, xảy ra hoả hoạn chỉ có thể nhảy xuống từ lan can

Nhiều chung cư cũ tại TP.HCM cũng không thoát khỏi cảnh dây điện nối nhau chằng chịt, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm
Từ khóa:   sạc xe điện xe điện chung cư mini

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới