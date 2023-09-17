Bỏ quy định cấm sạc xe điện ở tầng hầm chung cư vì không phù hợp với thực tiễn

Một địa phương đã bỏ quy định cấm sạc xe điện ở hầm chung cư, yêu cầu ban quản trị các khu chung cư có trách nhiệm giám sát quá trình sạc xe.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có công văn thay thế gửi các địa phương, đơn vị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 13/9, theo nội dung công văn Công an tỉnh Nghệ An đề cập yêu cầu ban quản trị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm. Nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Ảnh minh họa: VietNamNet

Tuy nhiên, sau khi ban hành văn bản, nhận thấy nội dung chỉ đạo trên chưa phù hợp với thực tiễn, Công an tỉnh Nghệ An điều chỉnh nội dung chỉ đạo trên.

Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini bố trí bảo vệ thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ.

Ảnh minh họa: VOV

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 2,1 tỉ đồng.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền, vận động hơn 174.800 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn (đạt tỉ lệ hơn 21%); xây dựng 926 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", 2.069 "Điểm chữa cháy công cộng"…

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