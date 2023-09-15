Vụ cháy chung cư mini: Nỗi đau đứt gánh liên lạc, những tiếng chuông điện thoại ấy vĩnh viễn không còn người nghe...

Trong những thảm kịch thương tâm, những cuộc gọi, tin nhắn cuối cùng của nạn nhân để lại nỗi đau vô hạn cho người ở lại. Những ngày qua, câu chuyện về vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào đêm muộn ngày 12/9 tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) khiến nhiều người không khói xót thương.

Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại chung cư mini bị cháy ở Khương Hạ, Hà Nội, đêm 12/9 - Ảnh: VnExpress

Chia sẻ với báo Lao Động, anh Nguyễn Xuân Phúc, người đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy kể lại: "Một khoảnh khắc khiến tôi bị ám ảnh, không thể quên được là hình ảnh hơn 20 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân để cùng trên một mặt bàn. Trong khi chúng tôi tiếp tục công tác cứu hộ, chuông điện thoại của người nhà gọi liên tục nhưng không ai dám nghe...".