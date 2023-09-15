Vụ cháy chung cư mini: Nỗi đau đứt gánh liên lạc, những tiếng chuông điện thoại ấy vĩnh viễn không còn người nghe...

Thảm kịch, cái chết cũng có thể đến rất bất ngờ, không báo trước, không ai ngờ đến, không ai kịp đối diện. Mới đó, đã không còn có thể gọi điện, không cách nào kết nối, không cách nào có thể nghe được giọng nói phía bên kia đầu dây, dù chỉ một lần.
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Trong những thảm kịch thương tâm, những cuộc gọi, tin nhắn cuối cùng của nạn nhân để lại nỗi đau vô hạn cho người ở lại. Những ngày qua, câu chuyện về vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào đêm muộn ngày 12/9 tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) khiến nhiều người không khói xót thương.
Chia sẻ với báo Lao Động, anh Nguyễn Xuân Phúc, người đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy kể lại: "Một khoảnh khắc khiến tôi bị ám ảnh, không thể quên được là hình ảnh hơn 20 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân để cùng trên một mặt bàn. Trong khi chúng tôi tiếp tục công tác cứu hộ, chuông điện thoại của người nhà gọi liên tục nhưng không ai dám nghe...".
Những tiếng chuông điện thoại ấy vĩnh viễn không còn người nghe.
Hay như trước đó, trả lời phỏng vấn trong phóng sự của VTC Now, anh Phạm Quốc Việt (36 tuổi) Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí (FAS Angel) vẫn ám ảnh những tiếng chuông điện thoại của người thân nạn nhân vụ cháy. Sau hơn 30 giờ đồng hồ không ngủ, đến thời điểm hiện tại, chàng đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel vẫn túc trực điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số vào đêm qua. Những lời thông báo tin xấu: "Anh không chắc bạn em còn sống" hay "mình nên chuyển hướng sang phía nhà xác xem sao" được anh gửi đến người thân, bạn bè của những nạn nhân xấu số. Mỗi lần phát đi tin báo tử, mắt anh Việt đượm buồn, ánh lên sự mệt mỏi, đan xen nỗi bất lực.
Có thể nói, thảm họa, thiên tai gây nên nỗi đau "sinh ly tử biệt" luôn để lại khoảng trống mất mát không gì bù đắp nổi cho những người ở lại. Thảm kịch, cái chết cũng có thể đến rất bất ngờ, không báo trước, không ai ngờ đến, không ai kịp đối diện. Mới đó, đã không còn có thể gọi điện, không cách nào kết nối, không cách nào có thể nghe được giọng nói phía bên kia đầu dây, dù chỉ một lần.
Trước đó, hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.
15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của chung cư mini xảy ra vụ cháy.