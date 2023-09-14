Ấm tình người từ đống 'tro tàn' trong vụ cháy chung cư mini: 'Nhà tôi vẫn luôn rộng cửa...lúc này họ gần như đã mất hết'

Xã hội 14/09/2023 14:57

Hơn 1 ngày sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người dân đã đến nhà văn hóa ở phường Khương Đình để ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm... cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 13/9, tại con ngõ 29 phố Khương Hạ, nhiều người từ các quận, huyện của TP Hà Nội đã vận chuyển các nhu yếu phẩm về đây để hỗ trợ các nạn nhân. Tới đây ngay sau giờ làm, anh Lê Đức D. (xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà) cho biết nắm bắt được thông tin trên các báo đài, ai cũng hốt hoảng, chỉ cầu mong cho mọi người đều bình an vô sự, nhưng phép màu đã không xảy ra. "Thật đau xót, tôi tranh thủ sau giờ làm đến đây quyên góp một chút, là tấm lòng của mình mong muốn hỗ trợ các nạn nhân lúc hoạn nạn"- anh D. chia sẻ.

Tìm đến nơi xảy ra vụ cháy vào lúc đêm muộn, chị Tiên (ở phố Khương Hạ) và anh Trần Văn Tuyền (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ từ tận đáy lòng với mong muốn hỗ trợ cho những gia đình gặp nạn, mong các gia đình sớm vượt qua những giờ phút khó khăn này.

Ấm tình người từ đống 'tro tàn' trong vụ cháy chung cư mini: 'Nhà tôi vẫn luôn rộng cửa...lúc này họ gần như đã mất hết' - Ảnh 1

Ấm tình người từ đống 'tro tàn' trong vụ cháy chung cư mini: 'Nhà tôi vẫn luôn rộng cửa...lúc này họ gần như đã mất hết' - Ảnh 2
 Những thùng hàng hoá là thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân gom góp hỗ trợ bà con - Ảnh: Người Đưa Tin

Cùng chung tấm lòng, chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Dương Quỳnh Tâm (sinh sống tại khu vực Trần Khát Chân, Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội sau khi trực tiếp có mặt tại nhà văn hóa số 8, Khương Hạ mang chăn gối, ga, khăn tắm, xà bông gửi những người gặp nạn.

“Thật cảm động khi chứng kiến người dân ùn ùn đến nhà văn hoá, người góp thùng mỳ, người mang bao gạo, bánh, sữa… chất rất nhiều ở đó. Mong các nạn nhân còn lại nhanh hồi phục, nhà mình vẫn mở rộng cửa đón những người nạn nhân vụ cháy mà thực sự chưa biết tìm chỗ ở ở đâu”, chị Tâm chia sẻ.

Chị Tâm cho rằng việc hỗ trợ người hoạn nạn trong lúc này là điều rất cấp thiết. “Thấu hiểu những nỗi đau, tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, mất mát đau thương của những nạn nhân mà tôi thấy đau xót và thật nhanh chóng muốn giúp đỡ những thứ thiết yếu nhất, bởi lúc này họ gần như đã mất hết.

Là một người dân Việt với truyền thống tương thân tương ái, tôi cũng chỉ mong muốn những đóng góp nhỏ của mình góp phần giúp họ trong những lúc nguy cấp như thế này và cũng mong muốn nhiều hơn nữa những tấm lòng thế này sẽ được nhân rộng”, chị Tâm chia sẻ thêm về việc mà mình đã làm.

Ấm tình người từ đống 'tro tàn' trong vụ cháy chung cư mini: 'Nhà tôi vẫn luôn rộng cửa...lúc này họ gần như đã mất hết' - Ảnh 3

Ấm tình người từ đống 'tro tàn' trong vụ cháy chung cư mini: 'Nhà tôi vẫn luôn rộng cửa...lúc này họ gần như đã mất hết' - Ảnh 4
 Nhiều người cho biết sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho các nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

 

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Lời kể về hiện trường 'chết chóc' trong vụ cháy chung cư mini và những cuộc điện thoại 'báo tử': 'Anh không chắc bạn em còn sống...'

"Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy", đó là những gì mà đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel nhớ lại về hiện trường khủng khiếp vụ cháy chung cư mini ngày hôm qua. Trên tay anh, vẫn là chiếc điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số.

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