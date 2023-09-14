"Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, tiến triển tốt, không cần can thiệp hỗ trợ hô hấp, tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ bệnh nhân điều trị trong khoa Hồi sức tích cực để theo dõi và xử trí kịp thời nếu cần", ông Phúc nói.

Theo thông tin từ VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho hay cơ sở này hiện chỉ có 1 bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó, cơ sở y tế này tiếp nhận 4 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy, trong đó 3 ca được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cập nhật đến cuối giờ chiều 13/9, bệnh nhân xẹp đốt sống đã được phẫu thuật, tiến triển sức khỏe tích cực. Hai ca còn lại là hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch, giao tiếp được bình thường nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.

Thầy thuốc tích cực động viên và chăm sóc, hỗ trợ toàn diện cho người phụ nữ này đồng thời miễn phí chi phí điều trị của bệnh nhân. Hai yếu tố được quan tâm, theo dõi hàng đầu đối với ca bệnh là vấn đề sang chấn tâm lý và ngạt khí do khí CO ảnh hưởng đến vận chuyển oxy của hồng cầu.

Điều trị cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: VietNamNet

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận 4 nạn nhân vụ cháy trong đó có 2 bố con và 2 anh em. Bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc bệnh viện, cho hay hai bố con quê Hải Dương đang điều trị tại khoa Cấp cứu ngoại. Tình trạng "có vẻ nặng hơn" cả về vết thương bỏng, thương tích trên cơ thể nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, thầy thuốc lo ngại nhiều hơn về vấn đề tinh thần, tâm lý của hai bố con.

Các bác sĩ cho hay vợ và một người con gái của bệnh nhân hiện chưa xác định được tung tích, chưa loại trừ khả năng đã tử vong. Hai bố con bệnh nhân dù không còn hoảng loạn, nhưng người bố gần 50 tuổi suy sụp tinh thần, ngại giao tiếp còn con trai khoảng 7-8 tuổi cũng bị ảnh hưởng tâm lý, ánh mắt thất thần.

Với 2 bệnh nhân chuyển vào khoa Tim mạch, tình hình sức khỏe ổn hơn. Gia đình này có 3 người gồm 2 vợ chồng và 1 người em gái vợ sống tại khu chung cư mini bị cháy. Trong đó, người vợ đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, còn chồng và em gái vợ đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Các vấn đề khó thở, rối loạn mạch... như khi nhập viện đã được kiểm soát. "Bệnh nhân đã qua cơn hoảng sợ, tâm lý không u uất nặng nề", bác sĩ Tiến cho hay.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng cho biết bệnh viện tạo mọi điều kiện về thuốc men, chăm sóc, ăn uống, động viên tinh thần, miễn viện phí cho các bệnh nhân.

Đưa nạn nhân đến bệnh viện sau vụ cháy - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều ngày 13/9, Công an Hà Nội có thông tin chính thức số người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Theo Công an Hà Nội, vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người.

Trước đó, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, 1 tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP Hà Nội đã điều động Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và đội chữa cháy học tập thuộc Trường đại học Phòng cháy chữa cháy cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, giải cứu những người dân bị mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini.

Vụ cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400m, xe chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Đến nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 39 người trong số các nạn nhân tử vong.

Công an TP Hà Nội cũng cho biết có 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini hiện đang được điều trị tại các bệnh viện.