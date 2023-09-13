Tiếp tục xảy ra cháy ở Hà Nội: Huy động 3 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa

Xã hội 13/09/2023 15:56

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động 3 xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Vụ cháy nhà nhiều khả năng do chập điện.

Theo thông tin từ Người Lao Động, khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay 13/9, ngôi nhà số 45 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy, khói lửa nghi ngút.

Nhận được tin báo của người dân về vụ cháy nhà, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội đã huy động 3 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực phun nước, ngọn lửa đã được khống chế.

Đây là một căn nhà cấp 4 ở ngay mặt tiền phố Lý Nam Đế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà nhiều khả năng do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tiếp tục xảy ra cháy ở Hà Nội: Huy động 3 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa - Ảnh 1

Tiếp tục xảy ra cháy ở Hà Nội: Huy động 3 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa - Ảnh 2
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động 3 xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa - Ảnh: Người Lao Động

Cũng trong ngày hôm nay, tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng.

Dẫn tin từ Dân Trí, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Khu nhà có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Thống kê sơ bộ đến 5h sáng 13/9, các lực lượng chức năng đã thực hiện thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Tiếp tục xảy ra cháy ở Hà Nội: Huy động 3 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy ở chung cư mini - Ảnh: VietNamNet

Chính quyền địa phương cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy.

Việc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này cũng đang được tiến hành đồng thời, theo UBND quận Thanh Xuân.

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Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bố mẹ đặt con vào xô chuyển từ tầng 7 xuống sân thượng nhà hàng xóm thoát nạn

Khoảng sân thượng tại căn nhà của hàng xóm sát vách chung cư Khương Hạ nơi giúp nhiều người thoát nạn khỏi đám cháy. Đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận được gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài.

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