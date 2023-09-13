Nam sinh đi chơi qua đêm nên thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini, sáng trở về bàng hoàng, đau đớn trước khung cảnh cháy đen, hoang tàn

Xã hội 13/09/2023 14:34

Ngoài những nạn nhân thương vong do vụ cháy ở chung cư mini Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây ra, cũng có trường hợp may mắn thoắt nạn vì không về nhà đêm qua.

Cụ thể, theo thông tin từ Tri thức & Cuộc sống, nam sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội, hiện cùng bạn ở tại chung cư mini này cho biết, sáng nay khi biết chung cư mình bị cháy, anh bàng hoàng gọi điện để nắm tình hình nhưng đều không liên lạc được với những người sống gần phòng mình. Hiện anh cũng chưa hề biết tình hình thương vong của các căn hộ cạnh phòng mình ra sao.

Nam sinh đi chơi qua đêm nên thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini, sáng trở về bàng hoàng, đau đớn trước khung cảnh cháy đen, hoang tàn - Ảnh 1
Nạn nhân được di chuyển bằng cáng y tế rời khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: Dân Trí

Được biết, đêm qua anh sang chơi với bạn, dù đêm muộn anh định lấy xe về để sáng nay đi học, nhưng do trời mưa nên anh quyết định ở lại. “May mắn sao em không về và đứa bạn cùng phòng em chiều qua cũng đi chơi không về nên cả hai đều thoát nạn. Sáng sớm nay em vào facebook, biết nơi ở mình bị cháy nên rất bàng hoàng”, nam sinh này chia sẻ.

Sáng nay trở về nơi mình ở, thấy chung cư cháy đen, nhiều người tử vong mà đau xót quá”, nam sinh nói thêm khi chưa hết bàng hoàng.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nam sinh đi chơi qua đêm nên thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini, sáng trở về bàng hoàng, đau đớn trước khung cảnh cháy đen, hoang tàn - Ảnh 2
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chữa cháy tại chung cư mini ở Khương Hạ - Ảnh: VietNamNet

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra khuyến cáo để đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng.

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