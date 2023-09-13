Cập nhật mới nhất sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini: Nhiều bệnh nhân đen toàn bộ mặt mũi, hoảng loạn, tổn thương phổi

Xã hội 13/09/2023 10:34

Có 26 nạn nhân của vụ cháy chung cư mi ni tại Khương Hạ - Thanh Xuân- Hà Nội vào Bạch Mai, trong đó 2 trường hợp đã tử vong ngoại viện, 3 trường hợp nguy kịch, người cao tuổi nhất là 81, trẻ nhỏ nhất là 8 tháng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, thống kê tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy có 24 nạn nhân được chuyển đến đây.

Giám Đốc Trung Cấp Cứu A9, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, rạng sáng ngày 13/9 Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 24 bệnh nhân trong vụ cháy, trong đấy 2 bệnh nhân tử vong ngoại viện.

Các bệnh nhân được đưa vào 3 khoa, khoa cấp cứu A9, trung tâm nhi khoa và khoa chống độc.

Cập nhật mới nhất sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini: Nhiều bệnh nhân đen toàn bộ mặt mũi, hoảng loạn, tổn thương phổi - Ảnh 1
Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp - Ảnh: Tiền Phong

Bác sĩ Tuấn thông tin các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng.

GS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện bệnh viện đang chăm sóc hơn 20 bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân bị chấn thương và đa chấn thương. Hầu hết bệnh nhân đều bị ngạt khí. Hội chẩn toàn viện hơn 20 chuyên khoa với từng bệnh nhân để sát sao nhất tình trạng của mỗi nạn nhân.

Ông Cơ cho biết bệnh viện huy động thuốc, máy móc tối ưu nhất để hạn chế ca tử vong.

Đại diện khoa hồi sức tích cho hay hiện đang điều trị cho một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân vào viện lúc 3h sáng, trong tình trạng hơi thở gắt, huyết áp cao, không có cơ chế chấn thương. phải đặt nội khí quản.

Bác sĩ Vân Anh, Trung tâm nhi khoa cho biết tiếp nhận 7 bệnh nhân nhỏ nhất 8 tháng, lớn nhất là 10 tuổi. Về mặt lâm sàng các bệnh nhân ổn định, hiện bệnh nhân đang thở ôxy dòng cao. Tuy nhiên tinh thần các bé không được ổn định, hoảng sợ. Trong số 7 cháu thì có 1 cháu 2 tuổi ngoài bị ngạt khí thì có tổn thương phần mềm tại chân. Cháu nặng nhất ngộ độc khí CO. Bác sĩ cho biết các cháu có tình trạng hoảng loạn nên Trung tâm phối hợp với bác sĩ chuyên khoa tâm thần hỗ trợ các cháu.

Cập nhật mới nhất sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini: Nhiều bệnh nhân đen toàn bộ mặt mũi, hoảng loạn, tổn thương phổi - Ảnh 2
1 trong những nạn nhân vụ cháy chung cư mi ni tại Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, đại diện trung tâm chống độc cho biết tiếp nhận 7 nạn nhân. Trong đó có 1 can nặng chẩn đoán ngộ độc Co2, tổn thương đường hô hấp nghi ngờ tổn thương phổi. Sau cấp cứu tình trạng ổn định hơn, tuy nhiên tiên lượng nặng. 6 ca còn lại đang được điều trị tích cực, các xét nghiệm ngộ độc CO không quá cao, tiếp tục theo dõi tại viện. 

"Bệnh nhân đen toàn bộ mặt mũi tay chân tổn thương phổi chưa nhiều, tuy nhiên không loại trừ diễn biến nặng hơn", đại diện Trung tâm chống độc cho biết. 

 Số bệnh nhân nặng còn lại hiện cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, ngạt khí. Sau cấp cứu đã ổn định đang tiếp tục được theo dõi.

Anh Cơ cho biết các nạn nhân đến viện đều trong tình trạng hoảng loạn, nhiều người thân gia đình đều nhập viện, không có người chăm sóc. Các bác sĩ phải coi bệnh nhân như người nhà để chăm sóc. Có bênh nhân sốc, thở máy, hết sức nặng nền.

Giám đốc Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai nhận định việc cứu chữa người bệnh phải đặt lên hàng đầu và bệnh viện ngay từ đêm qua đã huy động lực lượng cấp cứu nhanh chóng, tối ưu nhất có thể, làm sao để hạn chế tối đa nhất tử vong cho nạn nhân. Nạn nhân nặng sẽ được theo dõi sát sao, dự phòng, các nạn nhân có thể diễn biến nặng sau 24h.

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