Vụ cháy chung cư mini kinh hoàng ở Hà Nội: Em bé thoát chết bơ vơ trong bệnh viện, chưa rõ tung tích bố mẹ

Xã hội 13/09/2023 10:02

Chưa liên lạc được bố mẹ, em bé thoát chết trong vụ cháy đêm qua tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang ở bệnh viện 1 mình

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời Sống, 1 bé trai - chưa rõ thông tin, là nạn nhân may mắn thoát khỏi vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, bé chỉ có 1 mình, chưa liên hệ được bố mẹ. Hiện các y bác sĩ đang phát thông tin để bố mẹ cháu nhanh chóng đên bệnh viện đón cháu.

Vụ cháy chung cư mini kinh hoàng ở Hà Nội: Em bé thoát chết bơ vơ trong bệnh viện, chưa rõ tung tích bố mẹ - Ảnh 1
Em bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, vào 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Toà nhà bị cháy có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo TP Hà Nội, lực lượng công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Vụ cháy chung cư mini kinh hoàng ở Hà Nội: Em bé thoát chết bơ vơ trong bệnh viện, chưa rõ tung tích bố mẹ - Ảnh 2
Cứu hộ ngừoi dân trong chung cư - Ảnh: VietNamNet

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã xuống hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. 

Cập nhật tình hình nạn nhân vụ cháy chung cư mini, Bí thư Hà Nội trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo

Cập nhật tình hình nạn nhân vụ cháy chung cư mini, Bí thư Hà Nội trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo

Ngay rạng sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư mini và chỉ đạo công tác cứu hộ.

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