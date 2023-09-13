Ngay rạng sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư mini và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 19 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) được đưa vào bệnh viện này cấp cứu, trong đó, 2 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, 8 trường hợp là bệnh nhi, còn lại là bệnh nhân người lớn, trong đó có 1 bệnh nhân thở máy nguy kịch là nữ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai - sinh sống tại khu chung cư này (còn lại gia đình nạn nhân đều thoát nạn), 8 bệnh nhân nhi khoa, các cháu ổn định đang thở oxy, các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí, chấn thương. Các y bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho các nạn nhân. Cuộc hội chẩn chuyên gia của bệnh viện do Ban Giám đốc - PGS.TS Đào Xuân Cơ chủ trì diễn ra ở Khu vực A9 của Bệnh viện.

"Ngay trong đêm khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã hội chẩn, phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc để điều trị người bệnh. Đầu giờ sáng nay tiếp tục hội chẩn để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh", PGS Đào Xuân Cơ thông tin. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết có 10 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đống Đa.

Ngành y tế đã huy động 15 xe cấp cứu để nỗ lực cấp cứu các nạn nhân, đưa thi thể các nạn nhân xấu số đến các nhà tang lễ. Đưa cư dân của chung cư thoát khỏi đám cháy - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Lãnh đạo Thành phố, lực lượng công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 05h ngày 13/9/2023, thống kê sơ bộ: đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Lực lượng cứu hộ tích cực giải cứu nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngay rạng sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư mini và chỉ đạo công tác cứu hộ. Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!" Vụ cháy xảy ra từ hơn 23h đêm 12/9, ở chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ, Hà Nội. Sau Đến 2h40 ngày 13/9, khói đã được dập tắt, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9, tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-tinh-hinh-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-bi-thu-ha-noi-truc-tiep-en-hien-truong-chi-ao-616265.html