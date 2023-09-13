Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã lập hồ sơ để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam thụ lý sự việc 2 người con dùng tạt vào nhà mẹ ruột, dọa giết cả nhà vì không đồng ý ký tên bán đất.

Theo báo Dân Việt đưa tin, trong chiều 12/9, ông Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, đã có đơn trình báo lên các cơ quan chức năng việc hai người em trai đem can xăng đến nhà anh tạt vào và dọa đốt.

Camera ghi lại cảnh người mẹ già bên góc phải đang ngăn cản 2 con trai. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, do anh và mẹ ruột không đồng ý ký giấy cho hai em trai là Nguyễn Văn Th. (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nh. (27 tuổi) bán đất nền hai người con này đe dọa sẽ sát hại cả nhà.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, khoảng 16 giờ 10 ngày 11-9, Thịnh và Nhật mua một can xăng 5 lít mang vào nhà anh Mạnh tưới vào người mẹ ruột và người vợ anh Mạnh. Khi anh Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa nên đưa ba đứa con nhỏ ra ngoài bởi cả hai sẽ quay lại giết hết cả nhà.

Can nhựa đựng xăng của hai thanh niên bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Theo camera ghi lại, khi hai thanh niên này mang can xăng mở nắp xông vào nhà do bị vợ anh Mạnh ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi vào cả quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà. Một thanh niên còn chỉ vào mặt mẹ ruột mình có những lời lẽ giống như đe dọa…

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

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