Ngày 6.9, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, vừa khống chế thành công nam thanh niên ngồi ở phòng khách, tay đang cầm bật lửa định tẩm xăng đốt nhà người yêu rồi tự sát.

Theo Dân Trí đưa tin, ngày 6/9, Công an tỉnh Hà Nam có thông tin chính thức vụ việc một nam thanh niên đến nhà người yêu tưới xăng ra phòng khách, đồng thời tẩm xăng lên người mình với ý định đốt nhà và tự thiêu.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 3/9, Công an xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, nhận được tin tại nhà chị Nguyễn Thị T., ở thôn Nộn 2, có một nam thanh niên đang cầm theo bình xăng 5 lít có ý định đốt nhà, tự sát.

Nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu. Ảnh: Báo Lao Động.

Công an xã Thanh Sơn sau đó đã triển khai lực lượng tới hiện trường, chuẩn bị bình, xe chữa cháy, chăn tẩm nước, và thuyết phục người này dừng tay. Nhận tin báo, chỉ huy Công an huyện Kim Bảng cũng trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục Dương Quốc Huy và kéo dài thời gian.

Theo báo Lao Động đưa tin, khoảng 18h30 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, Trung tá Nguyễn Thế Hùng - Công an xã Thanh Sơn đã nhảy vào đá rơi bật lửa trên tay đối tượng ra ngoài, đồng thời cùng đồng đội khống chế thành công nam thanh niên, sự việc không có thiệt hại về người và tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Dương Quốc Huy (SN 1992, trú tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Công an xã Thanh Sơn tiếp cận hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa Huy với người yêu. Chiều cùng ngày, Huy đi mua xăng và đến nhà người yêu tưới xăng ra phòng khách, rồi tẩm xăng lên người mình với ý định đốt nhà và tự thiêu. Tuy nhiên, hành vi của Huy bị cảnh sát ngăn chặn kịp thời.

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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