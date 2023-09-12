Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Tuyên phạt con út 22 năm 6 tháng tù

Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai tại gia đình, ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, khiến hai người con gái và người mẹ lần lượt tử vong. Người con gái còn lại (Đỗ Thị Đưa) bị khởi tố và xét xử với 2 tội danh Giết người, Hủy hoại tài sản.

Theo thông tin từ VietnamPlus, liên quan đến vụ án 3 con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ xảy ra vào cuối tháng 10/2022, tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, gây xôn xao dư luận, ngày 12/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Đưa, 33 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, về tội “Giết người” và "Hủy hoại tài sản."

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa 20 năm tù về tội “Giết người,” 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản.” Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù.

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: VietnamPlus

Thông tin chi tiết về vụ việc, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, sáng ngày 30/10/2022, Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm, Đỗ Thị Đưa hẹn nhau đến nhà mẹ đẻ là bà V.T.Đ ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà (Yên Mỹ) đập phá tường; Điểm chở Định đi mua xăng mang đến nhà bà Đ. để đốt nhà.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10/2022, sau khi đập phá tường nhà bà Đ., Điểm xách can xăng đổ ra sàn nhà và Định đóng cửa phòng khách để không cho ai vào ngăn cản rồi cùng Đưa giữ bà Đ. để cho Đỗ Thị Điểm châm lửa đốt.

Bị cáo Đỗ Thị Đưa nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Hậu quả bà Đ., Điểm, Định tử vong vào ngày 18, ngày 26/11 và ngày 14/12/2022; Đỗ Thị Đưa bị thương tích 22%. Tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 11 triệu đồng.

Trong vụ án này, Đỗ Thị Đưa giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cùng Điểm và Định thực hiện hành vi phạm tội. Điểm và Định đã chết, do vậy không xem xét xử lý.

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