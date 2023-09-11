Nghe tiếng tri hô, 2 người hàng xóm cùng với ông Thắng chạy đến tìm cách phá cửa, dập lửa và hô hoán cho người bên trong biết. Tuy nhiên, cửa của căn nhà khóa trái nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Theo thông tin từ Tiền Phong, liên quan đến vụ cháy ở quận Gò Vấp, TP.HCM khiến 2 cháu bé tử vong, ông Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi, hàng xóm) kể lại: Khoảng 3h15, khi mở cửa để đi lấy thịt heo về bán, ông phát hiện căn nhà của vợ chồng anh P.B.P (33 tuổi, quê Bình Phước, thuê bán hải sản) bốc cháy nên hô hoán.

Theo ông Thắng, hằng ngày, vợ chồng ông B đi chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), cách nhà khoảng 15km, để lấy hải sản về bán. Hai người con của họ ở với nhau trong nhà. Mọi khi, vợ chồng ông B đi lấy hàng lúc 3h nhưng hôm nay họ đi sớm từ 2h.

“Bên trong có 2 đứa nhỏ nhưng lửa cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn... Trong khi đó, cửa bị khóa trái nên chúng tôi đành bất lực”, ông Thắng buồn bã.

Cùng tham gia chữa cháy, ông Nam (hàng xóm) cho biết: Người dân huy động rất nhiều bình chữa cháy nhưng không thể ngăn được ngọn lửa bùng lên.

Căn nhà bốc cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, sức nóng quá lớn gây khó khăn cho việc phá cửa cứu người. Ngọn lửa bùng cháy ở tầng trệt, bao trùm căn nhà trong khoảng 2 phút rồi cháy lan sang cột điện gây ra nhiều tiếng nổ khiến mọi người không dám tiếp cận.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức cháy có mặt dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa, phun nước vào bên trong để dập tắt đám cháy.

“Chúng tôi ai cũng nguyện cầu cho 2 bé được tai qua nạn khỏi nhưng điều đó đã không xảy ra”, ông Nam đau xót.

Ghi nhận, căn nhà xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 18m2, gồm một trệt (khoảng 10m2), một gác gỗ (khoảng 8m2), nhiều tài sản bị thiêu rụi, mảng tường bị ám khói đen.

Lực lượng chức năng căng bạt che kín ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Các đường dẫn vào hiện trường được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa.

Phía bên trong, hàng chục cán bộ công an phối hợp với Viện kiểm sát tiến hành công tác khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan.

Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 3h sáng nay, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp.

Người dân xung quanh chạy đến cứu, nhưng do ngọn lửa lớn nên cứu chữa tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận vụ cháy.

Sau đó, đám cháy được dập tắt và phát hiện hai cháu bé tử vong trong nhà.

Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy nhưng 2 cháu bé đã không qua khỏi. - Ảnh: Tiền Phong

Theo lực lượng chức năng quận Gò Vấp, lúc 2h sáng cùng ngày, vợ chồng nhà này đi chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) mua hải sản về để bán lại.

Vào thời điểm trên, hai vợ chồng đã khóa trái hai cửa trước và sau (hai lối thoát hiểm), nên khi xảy ra cháy hai cháu không chạy ra ngoài được.

Toàn bộ căn nhà 1 trệt và gác rộng khoảng 18m2 bị cháy rụi.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.