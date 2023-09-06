Sau tiếng nổ điếng người, căn nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, chưa xác định được nguyên nhân

Xã hội 06/09/2023 11:23

Khói đen kèm lửa bốc lên nghi ngút tại tầng thượng của căn nhà. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Theo thông tin từ VTC News, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 6/9, tại căn nhà 3 tầng trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khói đen kèm lửa bốc lên nghi ngút tại tầng thượng của căn nhà. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Lãnh đạo UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) cho biết, đám cháy bùng phát ở tầng 3 của ngôi nhà. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng cùng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy tòa chung cư bên cạnh dập tắt ngọn lửa.

Sau khoảng 15 phút, vụ hoả hoạn được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, trên địa bàn TP.Hà Nội cũng ghi nhận 1 vụ cháy tại căn nhà cao tầng ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau tiếng nổ điếng người, căn nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, chưa xác định được nguyên nhân - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở căn nhà 3 tầng - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Dân Trí, 8h30 ngày 29/8, ngọn lửa bốc lên từ căn nhà 4 tầng trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Nguyễn Thị M. (chủ nhà) ngửi thấy mùi khét, nghĩ rằng "người dân đốt rác đầu ngõ như thường ngày". 

Mở cửa phòng tầng 3, người phụ nữ phát hiện khói đen bốc lên từ tầng một - nơi cho thuê làm cửa hàng cắt tóc, gội đầu - liền hô hoán chồng, 2 con và hàng xóm.

Sau tiếng nổ điếng người, căn nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, chưa xác định được nguyên nhân - Ảnh 2
Vụ cháy trước đó ở căn nhà 4 tầng - Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) được điều động đến hiện trường.

Đến hơn 9h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thương vong về người. 

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