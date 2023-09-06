Thấy nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà, hàng xóm kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đã tử vong bất thường

Xã hội 06/09/2023 10:47

Nam thanh niên 21 tuổi được phát hiện nằm bất động dưới nền nhà của một người quen ở phường 5, TP Vĩnh Long.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân N.N.K. (SN 2002, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) được phát hiện đã tử vong tại nhà người quen.

Kết quả điều tra, chiều 5/9, K. được phát hiện nằm bất động dưới nền nhà của một người quen ở phường 5.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thấy nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà, hàng xóm kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đã tử vong bất thường - Ảnh 1
Nam thanh niên tử vong trên sàn nhà - Ảnh: báo Công an nhân dân

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình cũng vừa ghi nhận vụ việc cặp vợ chồng tử vong bất thường. Cụ thể, theo Sức khoẻ Đời sống, ngày 5/9, Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 12h50 ngày 4/9, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, tử thi nam tên là L.V.K. (SN 1989); tử thi nữ là X.T.L. (SN 1991), là 2 vợ chồng cùng trú tại xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc.

Thấy nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà, hàng xóm kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đã tử vong bất thường - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc ở Hoà Bình - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Cơ quan Công an huyện Đà Bắc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các mẫu vật tại hiện trường và tiến hành lấy lời khai của những người liên quan.

Qua đó, xác định tử thi nữ giới có dấu vết tác động ngoại lực của vật tày lên vùng đỉnh đầu làm nứt vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Thi thể nam giới tại khoang miệng có dị vật màu xanh nghi là lá ngón.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự, Cơ quan Công an huyện đã báo cáo cấp trên và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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