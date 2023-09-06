Nam thanh niên đang bơm xe cho khách thì chiếc lốp phát nổ văng mạnh vào ngực gây chấn thương nặng, ngất tại chỗ

Nạn nhân là nam (18 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) làm nghề sửa chữa ô tô tại một gara ở quận Cầu Giấy. Khi bơm xe cho khách xong, anh này ngồi trên chiếc lốp để lắp lại nút van lốp thì không may chiếc lốp phát nổ rất lớn, thành lốp đập mạnh vào ngực khiến nạn nhân ngất tại chỗ.

Theo thông tin từ An Ninh Thủ Đô, sáng 6/9, Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ Trung tâm tim mạch của viện này vừa tiếp nhận cấp cứu một nạn nhân bị tai nạn lao động gây vỡ động mạch chủ trong lồng ngực do nổ lốp xe ô tô.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Nam, Khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn – Bệnh viện E cho biết, nạn nhân được chuyển đến viện trong tình trạng đau tức ngực nhiều, có vài vết bầm tím trên thành ngực đoạn giữa xương ức và thở ô xy mask…

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa vào một bệnh viện tư nhân sơ cứu. Do tình trạng vết thương quá nặng, các bác sĩ nghi ngờ nạn nhân bị tổn thương động mạch chủ nên đã chuyển đến Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, nạn nhân bị tổn thương vỡ eo động mạch chủ sau chấn thương. Sau khi hội chẩn, xác định đây là một ca tối cấp cứu cần xử trí mổ gấp, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật can thiệp đặt stentgraft nội mạch có màng bọc từ đường động mạch đùi lên để che ổ rách eo động mạch chủ, có mở cửa sổ cho động mạch dưới đòn trái cho nạn nhân.

Sau can thiệp người bệnh được kiểm soát toàn trạng huyết động và các dấu hiệu sinh tồn.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện E - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Liên quan đến ca bệnh trên, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, ThS.BS Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ, vỡ eo động mạch chủ hiếm gặp và rất nguy hiểm. Có thể gặp trong những tai nạn có lực tác động rất lớn như vào lồng ngực như tai nạn ô tô hoặc ngã cao. Eo động mạch chủ là nơi dễ bị tổn thương nhất do eo động mạch chủ là vị trí tiếp giáp giữa phần cố định là quai động mạch chủ và phần di động là động mạch chủ xuống.

Người bị vỡ eo động mạch chủ nếu không xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong trong 6 tiếng đầu là 24%, và lên đến 50% trong 24 tiếng đầu đối với các chấn thương nặng.

Vỡ động mạch chủ ngực là căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm nhưng có thể chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm thương tổn để đưa kế hoạch điều trị, can thiệp, phẫu thuật kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, chụp CT có thuốc cản quang, siêu âm tim qua thực quản..

Đối với chấn thương động mạch chủ có thể áp dụng phương pháp điều trị nội khoa bảo tồn cho thể nhẹ (type I, II) và phẫu thuật với thể nặng (type III, IV). Phẫu thuật mở ngực, chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể với mục đích để tim bệnh nhân ngừng đập, sau đó cắt và thay đoạn mạch trong lồng ngực. Đây là phẫu thuật rất nặng, tỷ lệ tử vong cao kèm theo liệt tủy và thời gian hồi sức sau mổ kéo dài.