Đến 9 giờ ngày 11/9, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vẫn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 2 cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ Người Lao Động, khoảng 2 giờ ngày 11/9, cha mẹ 2 bé rời khỏi phòng trọ ở hẻm 204 đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp) để đi chợ đầu mối Bình Điền mua cá về bán lại. Lúc ra khỏi nhà, họ khoá cửa bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ 15, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại căn phòng trọ trên. Lúc này, hàng xóm phát hiện hô hoán cùng dập lửa, đồng thời phá cửa nhưng bất thành. Lửa sau đó bao trùm toàn bộ phòng trọ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều động 2 xe chữa cháy và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 5 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát sau đó phát hiện 2 bé đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bé gái P.T.B.T (10 tuổi) và bé trai P.T.B.P (6 tuổi).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy, nhưng may mắn không thiệt hại về người. Cụ thể, dẫn tin từ Tiền Phong, khoảng 16h20 ngày 8/9, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 809 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5) xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán cho người bên trong chạy ra ngoài, đồng thời huy động bình chữa cháy để dập lửa. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, đám cháy được Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Hiện trường vụ cháy trước đó ở quận 5 - Ảnh: Tiền Phong Qua công tác tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên tên T.N.V.K (21 tuổi) ra ngoài an toàn. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi, hư hỏng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-me-i-lam-khoa-cua-ngoai-2-chau-be-tu-vong-thuong-tam-trong-can-nha-chay-o-tphcm-615688.html