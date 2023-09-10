Đến gần trưa, không thấy các cháu về ăn cơm, gia đình đi tìm, thấy xe đạp của các cháu nên tìm kiếm ở khu vực bờ sông, thì phát hiện 2 cháu đã đuối nước.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, trưa 9/9, không thấy các con về ăn cơm, gia đình và người dân đi tìm, phát hiện 2 cháu bé N.H.G và N.T.T.D (cùng SN 2015, ở khu dân cư An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) bị đuối nước dẫn đến tử vong tại sông Kinh Thầy, khu lò vôi An Thành.

Khu vực phát hiện ra 2 cháu bé tử vong - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Lao Động, khoảng hơn 8h cùng ngày, hai cháu đạp xe đi chơi cùng nhau. Sau đó, hai cháu dựng xe trên đường rồi đi vào khu tập kết vật liệu xây dựng ngay rìa sông Kinh Thầy chơi. Đến gần trưa, không thấy các cháu về ăn cơm, gia đình đi tìm, thấy xe đạp của các cháu nên tìm kiếm ở khu vực bờ sông, thì phát hiện 2 cháu đã đuối nước.

Thi thể 2 cháu bé sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền phường An Lưu, trước khi sự việc thương tâm xảy ra, khu vực này từng xảy ra tai nạn đuối nước.

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