Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn vào ngày 8/9, khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin từ VTC News, lúc 12h45 ngày 8/9, xe ô tô biển kiểm soát 29H - 300.11 do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, trú tại thôn Mom Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) điều khiển lưu thông hướng ngã ba Bắc Ngầm về TP Lào Cai đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 24B2 - 304.90 do Ma Thị V. (SN 2006) điều khiển, chở theo ông, bà nội trên xe là ông Ma Seo P. (SN 1958) và bà Giàng Thị C. (SN 1960, cùng ở huyện Bảo Thắng).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Vụ tai nạn khiến ông Ma Seo P. tử vong tại chỗ. Ma Thị V. và bà Giàng Thị C. bị thương được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, sau đó bà C. đã tử vong.

Dẫn tin từ Dân Trí, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng CSGT Công an Lào Cai có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng hướng dẫn giao thông và tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Tài xế xe tải tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Trí

Theo cảnh sát, qua kiểm tra xác định tài xế Thắng không có nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Văn Thắng thừa nhận khi đang điều khiển xe tải đã ngủ gật dẫn đến vụ tai nạn thương tâm kể trên.

