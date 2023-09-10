Ngủ gật trong lúc điều khiển xe tải, tài xế mất lái gây tai nạn làm 2 người tử vong thương tâm

Xã hội 10/09/2023 06:05

Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn vào ngày 8/9, khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin từ VTC News, lúc 12h45 ngày 8/9, xe ô tô biển kiểm soát 29H - 300.11 do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, trú tại thôn Mom Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) điều khiển lưu thông hướng ngã ba Bắc Ngầm về TP Lào Cai đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 24B2 - 304.90 do Ma Thị V. (SN 2006) điều khiển, chở theo ông, bà nội trên xe là ông Ma Seo P. (SN 1958) và bà Giàng Thị C. (SN 1960, cùng ở huyện Bảo Thắng).

Ngủ gật trong lúc điều khiển xe tải, tài xế mất lái gây tai nạn làm 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Vụ tai nạn khiến ông Ma Seo P. tử vong tại chỗ. Ma Thị V. và bà Giàng Thị C. bị thương được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, sau đó bà C. đã tử vong.

Dẫn tin từ Dân Trí, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng CSGT Công an Lào Cai có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng hướng dẫn giao thông và tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Ngủ gật trong lúc điều khiển xe tải, tài xế mất lái gây tai nạn làm 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 2
Tài xế xe tải tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Trí

Theo cảnh sát, qua kiểm tra xác định tài xế Thắng không có nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Văn Thắng thừa nhận khi đang điều khiển xe tải đã ngủ gật dẫn đến vụ tai nạn thương tâm kể trên.

Từ khóa:   tai nạn tai nạn giao thông tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 27 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới