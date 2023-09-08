Thầy giáo hút thuốc làm nổ bóng bay khiến 10 học sinh nhập viện bị phạt 350.000 đồng

Ngày 8/9, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Yên Phú (Yên Định) làm việc với Trường Tiểu học Yên Phú về việc nổ bóng bay hôm 5/9.
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Theo thông tin từ Người Lao Động, Trường tiểu học Yên Phú xác định thầy giáo L.H.C. hút thuốc và sau đó gây ra vụ nổ bóng bay. Tuy nhiên, thầy C. không cố ý, do đó nhà trường đã họp và thống nhất, yêu cầu thầy C. rút kinh nghiệm. Theo đại diện Phòng GD-ĐT huyện Yên Định, việc thầy C. hút thuốc lá trong khu vực trường học là sai. Căn cứ các quy định của pháp luật, thầy C. sẽ bị xử phạt hành chính, mức tiền phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng, vì vậy thầy C. sẽ bị UBND xã Yên Phú phạt 350 ngàn đồng.
Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, chiều 5/9, lãnh đạo trường Tiểu học Yên Phú, cho biết đã báo cáo chi tiết về vụ nổ bóng bay khiến 10 học sinh nhập viện.
Theo đó, nhà trường trang trí hai chùm bóng bay ở cánh gà sân khấu lễ khai giảng. Khoảng 8h30, buổi lễ kết thúc, một số học sinh và phụ huynh lên khán đài lấy bóng bay để chơi. Cùng lúc này, một thầy giáo đi qua, trên tay cầm thuốc lá và "không may đụng phải khiến bóng bay phát nổ" (không phải "do phụ huynh" như thông tin cung cấp trước đó).
Vụ nổ đã làm 10 học sinh bị bỏng. Sân trường hỗn loạn. Các thầy cô và phụ huynh lập tức đưa học sinh đến Trạm Y tế xã sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định.
Ông Trịnh Hữu Tùng, hiệu trưởng Tiểu học Yên Phú, nói hành vi hút thuốc lá trong trường của giáo viên là phản cảm, vi phạm quy định nhà nước và nội quy nhà trường.
"Chúng tôi đã quán triệt, cấm sử dụng rượu bia, thuốc lá trong trường nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra...", ông Tùng nói. Thầy giáo liên quan vụ việc đã lớn tuổi, hút thuốc lá nhiều năm và cũng bị bỏng ở cánh tay sau vụ nổ.