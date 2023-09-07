Sau khi đoạn clip trên xuất hiện đã thu hút nhiều sự chú ý, được nhiều tài khoản chia sẻ, tương tác, bình luận yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ và xử lý nếu có sai phạm.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 6/9, trên MXH Facebook xuất hiện video dài hơn 20 phút ghi cảnh nhiều người dân tố một ê kíp y bác sĩ đang trực tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Người nhà bức xúc quay clip "tố" bệnh viện tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Theo nội dung của đoạn video, bé trai 2 tuổi nhập viện điều trị bệnh tại cơ sở y tế này trước đó 1 ngày. Đến đầu giờ chiều ngày 6/9, bé trai này bất ngờ tử vong.

Người nhà bức xúc cho rằng trung tâm y tế tắc trách, ê kíp trực có sai sót dẫn đến bé trai tử vong. Đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng công an đến giữ trật tự và tiếp nhận điều tra vụ việc.

Người nhà trong đoạn video yêu cầu đưa thi thể bé trai về an táng, nhưng lực lượng công an giải thích cần phải khám nghiệm tử thi để điều tra nên giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Phía gia đình yêu cầu trung tâm y tế cung cấp tên, tuổi các y bác sĩ ê kíp trực; cung cấp tên các loại thuốc đã tiêm, điều trị cho bé trai nhưng sau đó bị từ chối.

Phía gia đình yêu cầu trung tâm y tế cung cấp tên, tuổi các y bác sĩ ê kíp trực; cung cấp tên các loại thuốc đã tiêm, điều trị cho bé trai nhưng sau đó bị từ chối - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Thanh Niên, ông Phan Văn Năm, Giám đốc TTYT TP.Vĩnh Long, xác nhận thông tin và cho biết cơ quan công an đã tiếp nhận điều tra vụ việc. Hiện, trung tâm đã tạm đình chỉ ê kíp trực có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-gia-inh-to-bac-si-tac-trach-khien-be-2-tuoi-tu-vong-inh-chi-e-kip-e-phuc-vu-ieu-tra-615011.html