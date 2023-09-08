Truy tìm khẩn cấp 'Thủy thẩm mỹ' trong vụ tiêm filler giá rẻ, 'lột' tài sản nạn nhân bị tai biến

Xã hội 08/09/2023 09:06

Hiện không rõ Tôn Nữ Huy Phương đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý tin báo về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 8/9, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát đi thông báo truy tìm người liên quan đến vụ "Tiêm chất làm đầy (filler), sau đó chiếm đoạt tài sản".

Người bị truy tìm là Tôn Nữ Huy Phương (tên thường gọi là Ty; Thủy, SN 1970, quê tỉnh Bình Dương, thường trú ở quận 1, TP HCM).

Phương là đối tượng có liên quan đến vụ "Tiêm chất làm đầy (filler), sau đó chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào ngày 5/9, tại ấp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Hiện không rõ Tôn Nữ Huy Phương đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý tin báo về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Truy tìm khẩn cấp 'Thủy thẩm mỹ' trong vụ tiêm filler giá rẻ, 'lột' tài sản nạn nhân bị tai biến - Ảnh 1
Đối tượng Thuỷ thẩm mỹ - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, ngày 6/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 nữ bệnh nhân, gồm Nguyễn Thị A. (52 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) và Trần Thị H. (56 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành, cả 2 đều làm nghề buôn bán) bị tai biến sau tiêm filler giá rẻ.

Bệnh nhân Nguyễn Thị A., nhập viện trong tình trạng tỉnh, sưng nề mi mắt 2 bên, còn mở mắt tự nhiên. Bệnh nhân được chẩn đoán bị tụ máu mi mắt 2 bên sau tiêm filler.

Còn bệnh nhân Trần Thị H. lúc vào viện còn tỉnh, bị tụ máu 2 mi mắt nhiều, bầm tím, sưng nề má và 2 mắt. Bệnh nhân được chẩn đoán tụ máu mi mắt 2 bên và má 2 bên sau tiêm filler.

Thông tin từ bệnh nhân cung cấp, cả 2 bệnh nhân đều được một người tên Thủy (tự xưng là Thủy thẩm mỹ, số điện thoại: 0926602…) tư vấn tiêm filler giá rẻ.

Cụ thể, bệnh nhân Trần Thị H. khai, vào khoảng 10 giờ ngày 5/9, bệnh nhân được người tên Thủy đến tại nhà nghỉ của gia đình bà H. tại ấp Trường Ân, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành để tư vấn, thực hiện tiêm filler giá rẻ và bệnh nhân đồng ý.

Trong quá trình tiêm filler bệnh nhân thấy đau nhức và đề nghị ngưng tiêm thì được người tên Thủy giải thích triệu chứng này sẽ từ từ giảm, và người này rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, bệnh nhân thấy đau và sưng nhiều hơn, liên hệ lại người tên Thủy thì được tiếp tục hướng dẫn nghỉ ngơi tại chỗ. Tình trạng đau và sưng tăng lên, bệnh nhân liên lạc lại người tên Thủy nhưng không được. Sau đó, bệnh nhân tự đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn bệnh nhân Nguyễn Thị A. khai, khoảng 11 giờ ngày 5/9, bệnh nhân đi cùng một người bạn tên Cẩm T. đến nhà nghỉ T.P (ấp Trường Ân, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) để tiêm filler giá rẻ.

Trong quá trình tiêm, bệnh nhân được cho uống 2 lần thuốc (bệnh nhân không rõ là loại thuốc gì). Sau đó bệnh nhân ngủ thiếp đi cho đến khoảng 18 giờ cùng ngày bệnh nhân tỉnh dậy, thì phát hiện người bạn đi cùng và người tiêm filler tên Thủy đều không còn trong phòng. Đồng thời, tài sản của bệnh nhân bao gồm điện thoại, trang sức đeo trên người và 7 triệu tiền mặt đã mất.

Sau đó bệnh nhân liên hệ lễ tân để liên lạc với gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện cả 2 bệnh nhân bị tai biến sau tiêm filler giá rẻ được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy.

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Sau khi đoạn clip trên xuất hiện đã thu hút nhiều sự chú ý, được nhiều tài khoản chia sẻ, tương tác, bình luận yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ và xử lý nếu có sai phạm.

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