Cháy nhà dân ở quận 5 TP.HCM, 1 nam thanh niên bị mắc kẹt

Xã hội 08/09/2023 18:35

Ngày 8/9, Công an quận 5, TP.HCM lập hồ sơ vụ cháy nhà trên đường Trần Hưng Đạo gây thiệt hại một số tài sản.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 16 giờ 21 chiều ngày 8/9, khói lửa bốc lên từ căn nhà trong hẻm đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5.

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, cùng Tổ liên gia - Điểm chữa cháy cộng đồng huy động bình chữa cháy mini tiếp cận dập tắt đám cháy.

Cháy nhà dân ở quận 5 TP.HCM, 1 nam thanh niên bị mắc kẹt - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: PLO

Dẫn tin từ Tiền Phong, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, đám cháy được Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà dân ở quận 5 TP.HCM, 1 nam thanh niên bị mắc kẹt - Ảnh 2
Đồ đạc trong nhà bị cháy rụi - Ảnh: Tiền Phong

Qua công tác tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên tên T.N.V.K (21 tuổi) ra ngoài an toàn. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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