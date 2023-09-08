Vụ cô giáo tát liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi: Bị xuất huyết trong, thường xuyên bỏ ăn, hoảng loạn, gia đình muốn xử lý thật nghiêm

Xã hội 08/09/2023 21:27

Hiện gia đình chị muốn pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm hành vi của cô giáo này.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 8/9, chị H. (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, con gái chị là cháu N.T.B.N. sau khi bị cô giáo đánh, về nhà có biểu hiện sưng, bầm tím ở vùng mặt, nên gia đình đã cho cháu đi khám ở bệnh viện (hôm 11/8).

"Chiều hôm đó, khi bà nội đón con đi học về, tôi thấy mặt con sưng húp bầm xuất huyết trong da. Đến tối, tôi đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương khám thì bác sĩ ở đây kết luận là xuất huyết trong do vỡ thành mạch. Bác sĩ giải thích thêm là do tác động ngoại lực", chị H. cho hay.

Cũng theo chị H. sau khi xảy ra sự việc, chị có hỏi cô giáo xem con có bị ngã không thì cô giáo nói con dụi mắt nhiều, nếu không yên tâm thì sáng mai có thể ra kiểm tra camera.

Sáng hôm sau chị hẹn cô giáo để kiểm tra camera thì cô giáo nhắn tin thừa nhận là có đánh con một vài cái và xin được tha lỗi. Cô T. khẳng định mới đánh cháu lần đầu và một cái duy nhất.

Tới chiều chị H. gọi kĩ thuật tới và lấy được video thể hiện cô T. đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt con chị.

Theo chị H. hiện tại sức khỏe của con chị đã dần ổn định, gia đình cũng đã để cháu đi học trở lại. Tuy nhiên vẫn có biểu hiện sợ cô giáo, thường xuyên bỏ ăn và hoảng loạn.

Vụ cô giáo tát liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi: Bị xuất huyết trong, thường xuyên bỏ ăn, hoảng loạn, gia đình muốn xử lý thật nghiêm - Ảnh 1
Cô giáo đánh vào mặt bé. - Ảnh: Dân Trí

"Sự việc đã xảy ra gần 1 tháng rồi, phía cô T. cũng đã đến gia đình tôi xin lỗi và mong muốn được giải quyết tình cảm, nhưng gia đình tôi không đồng ý. Giờ tôi chỉ mong pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm hành vi của cô giáo này", chị H. bày tỏ.

Dẫn tin từ Dân Trí, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai cho biết UBND thị trấn Quốc Oai đã có văn bản tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu Trời Xanh - nơi xảy ra vụ việc.

Lãnh đạo địa phương cho hay đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kết luận một số sai phạm tại cơ sở giáo dục này như hồ sơ cấp phép hoạt động của trung tâm chưa bảo đảm theo quy định; hồ sơ nhân sự chưa đầy đủ (chỉ có một giáo viên có đầy đủ trình độ theo quy định); chưa rõ loại hình khuyết tật của trẻ để có phương pháp can thiệp hiệu quả…

Như đã thông tin trước đó, bé N. bị chậm nói nên được gia đình đưa đi học can thiệp. Việc học bắt đầu từ cuối tháng 2 vừa qua, học phí hơn 3 triệu đồng/tháng.

Cuối tháng 8, mẹ bé phát hiện con gái có một số biểu hiện lạ như sợ sệt, mặt đỏ, mắt ướt... Gia đình liên hệ với cô giáo là L.T.T. thì nhận được câu trả lời là không có chuyện gì bất thường.

Tuy nhiên, gia đình bé phát hiện sự thật sau khi kiểm tra camera giám sát trong lớp học. Theo phản ánh, cô giáo nhiều lần đánh, tát vào mặt bé N.

Sau đó, cô giáo đã có bản tường trình, xác nhận hành vi của bản thân và cho biết sự việc xảy ra vào ngày 11/8.

Công an huyện Quốc Oai đã thụ lý hồ sơ và đang làm việc với các bên liên quan.

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