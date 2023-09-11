Nguyên văn lá thư đẫm nước mắt được anh gửi cho đứa con trai tội nghiệp:

"Gia Phúc yêu thương của cha!

Hành trình con đến với cha mẹ không hề dễ dàng khi suốt nhiều năm trời phải chạy chữa hiếm muộn. Rồi hạnh phúc vỡ oà khi biết tin con dần hình thành trong bụng. Vậy mà niềm vui ấy chưa được bao lâu, thay vào đó là sự lo lắng, bất an vì con phải gánh chịu căn bệnh quái ác.

Được 3 ngày tuổi con bị vàng da, xét nghiệm tiểu cầu thấp hơn mức bình thường, xuất hiện chấm xuất huyết dưới da, đi phân nhày máu. Những ngày tiếp theo đó, con phải chịu những đợt nhiễm trùng viêm loét tái diễn liên tục. Cơ thể con lúc nào cũng trong tình trạng thiếu máu.

Cha cứ nghĩ điều trị 1 thời gian con sẽ khỏe lại, sẽ sớm được về nhà. nhưng rồi trái tim cha như vỡ thành trăm mảnh khi nghe bác sĩ giải thích về tình hình bệnh mà con mắc phải. Con bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, một chứng bệnh di truyền hiếm gặp. Nếu không được ghép tuỷ, con sẽ khó có thể sống quá 5 tuổi. Chi phí ghép tuỷ lên đến hàng tỷ đồng.

Suốt từ thời gian đó, 2 mẹ con rong ruổi khắp bệnh viện tỉnh lên thành phố rồi ra cả viện Nhi Trung ương Hà Nội, coi bệnh viện là nhà. Đau đớn nhất là những lần con truyền máu chiếu xạ, truyền kháng thể liều cao gấp 3 lần bình thường… Để có tiền chữa trị cho con, cha mẹ đã bán đi tất cả những gì có giá trị, vay mượn khắp nơi, từ anh em, bạn bè, ngân hàng đến nặng lãi. Vất vả, gian nan là vậy, nhưng cha mẹ chưa một ngày chùm bước trong hành trình giành lại sự sống cho con.

Tính đến bây giờ con đã phải bỏ qua mấy lần cơ hội được ghép tuỷ vì cha mẹ không thể xoay đủ kinh phí. Vừa rồi bác sĩ nói sức khoẻ của con đã dần ổn định, 2 tuần nữa sẽ tiến hành ghép tuỷ. Cha mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì cơ hội lại đến với con thêm một lần nữa. Lo vì số tiền quá lớn, sắp đến ngày ghép tuỷ rồi mà cha me không biết xoay xở đâu. Mẹ thì chăm con ở viện, một mình cha rồng gánh kinh tế thiếu trước hụt sau...

Điều cha lo lắng nhất là chi phí ghép tuỷ cho con còn thiếu gần 600 triệu nữa nhưng gia đình không biết xoay xở ở đâu. Nếu trì hoãn một lần nữa thì bệnh của con ngày càng nặng, sự sống của con sẽ bị đe doạ. Phải khó khăn lắm con mới đến bên cha mẹ. Cha không thể bất lực đứng nhìn bệnh tật cướp mất con của cha được. Cha chỉ biết viết những dòng tâm sự này để chia sẻ nỗi lòng của mình và khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người, chung tay giúp đỡ, cho con một cơ hội sống.

Đã 18 tháng trôi qua kể từ ngày con chào đời cũng là chừng ấy thời gian, con đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau bệnh tật. Chưa một ngày con được sống khỏe mạnh, chưa một lần đi chơi hay chỉ đơn giản là được cha mẹ bồng bé ra đường ngồi hóng mát.

Hãy kiên cường, mạnh mẽ lên con trai của cha nhé, vì sắp tới đây con sẽ phải trải qua trận chiến sinh tử của cuộc đời, và đây có thể là cơ hội duy nhất của cuộc đời con khi được ghép tuỷ. Cha mẹ luôn tin và hi vọng, sau đau đớn này, con trai của cha sẽ được sống những ngày bình yên, khoẻ mạnh. Dù khó khăn như thế nào, cha mẹ vẫn luôn nắm chặt tay con".