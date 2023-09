Bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, bệnh nhân hiện tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể được ra viện trong một vài ngày tới. Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu, nếu khí CO tăng, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy.

"Khí CO ngoài gây tổn thương trực tiếp còn gây tổn thương não về sau này. Chúng tôi sẽ lưu ý theo dõi, đánh giá bệnh nhân trước khi ra viện để tránh bệnh nhân về nhà ảnh hưởng đến trí nhớ sau này", BS Hà cho biết thêm.

Cập nhật thông tin về vụ cháy kinh hoàng sáng nay, theo VTC News, trong phần giải trình tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường tan hoang cảu 1 căn hộ trong chung cư sau vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

"Tối qua 12/9, vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đã gây hậu quả rất nặng nề. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương dập tắt đám cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên về thiệt hại, số lượng mà Công an Hà Nội đang thống kê rất nặng nề. Số lượng người bị chết và số bị thương rất lớn", Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến nói.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ Công an đã báo cáo nhanh với các lãnh đạo để nắm tình hình.

Cũng theo ông Lê Văn Tuyến, sáng 13/9, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với TP Hà Nội, các sở, ngành để giải quyết vụ việc.