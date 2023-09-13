Người phụ nữ thều thào nhớ lại giây phút sinh tử trong vụ cháy ở chung cư mini: Cả nhà thoát chết nhờ đóng kín cửa, trốn trong tủ quần áo

Xã hội 13/09/2023 14:47

Giữa đêm nghe tiếng báo cháy nên hai vợ chồng người phụ nữ này chạy xuống tầng 1, nhưng thấy khói, tắc nghẽn không ra được nên lại quay lên tầng 8. Lúc này, chồng chị kéo các con cùng với một vài người hàng xóm chạy vào nhà, đóng kín cửa. 

Dẫn tin từ Dân Trí, đang nằm theo dõi tại BV Đại học Y Hà Nội, người phụ nữ 28 tuổi, chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy. Gia đình chị rất may mắn khi cả 4 người trong nhà đều thoát nạn.

Chị thều thào kể lại, giữa đêm nghe tiếng báo cháy nên hai vợ chồng chị chạy xuống tầng 1, nhưng thấy khói, tắc nghẽn không ra được nên lại quay lên tầng 8. Lúc này, chồng chị kéo các con cùng với một vài người hàng xóm chạy vào nhà, đóng kín cửa. 

"Khói ngạt không chịu được nên chúng tôi chui vào tủ quần áo trốn, đồng thời gọi cứu hộ. Sau đó nghe lời cứu hộ, chúng tôi chạy ra hành lang, được cứu hộ giải cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu", nữ bệnh nhân kể lại. 

Người phụ nữ thều thào nhớ lại giây phút sinh tử trong vụ cháy ở chung cư mini: Cả nhà thoát chết nhờ đóng kín cửa, trốn trong tủ quần áo - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân kể lại khoảnh khắc phát hiện cháy - Ảnh: Dân Trí

Bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, bệnh nhân hiện tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể được ra viện trong một vài ngày tới. Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu, nếu khí CO tăng, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy. 

"Khí CO ngoài gây tổn thương trực tiếp còn gây tổn thương não về sau này. Chúng tôi sẽ lưu ý theo dõi, đánh giá bệnh nhân trước khi ra viện để tránh bệnh nhân về nhà ảnh hưởng đến trí nhớ sau này", BS Hà cho biết thêm. 

Cập nhật thông tin về vụ cháy kinh hoàng sáng nay, theo VTC News, trong phần giải trình tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Người phụ nữ thều thào nhớ lại giây phút sinh tử trong vụ cháy ở chung cư mini: Cả nhà thoát chết nhờ đóng kín cửa, trốn trong tủ quần áo - Ảnh 2
Hiện trường tan hoang cảu 1 căn hộ trong chung cư sau vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

"Tối qua 12/9, vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đã gây hậu quả rất nặng nề. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương dập tắt đám cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên về thiệt hại, số lượng mà Công an Hà Nội đang thống kê rất nặng nề. Số lượng người bị chết và số bị thương rất lớn", Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến nói.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ Công an đã báo cáo nhanh với các lãnh đạo để nắm tình hình.

Cũng theo ông Lê Văn Tuyến, sáng 13/9, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với TP Hà Nội, các sở, ngành để giải quyết vụ việc.

Nam sinh đi chơi qua đêm nên thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini, sáng trở về bàng hoàng, đau đớn trước khung cảnh cháy đen, hoang tàn

Nam sinh đi chơi qua đêm nên thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini, sáng trở về bàng hoàng, đau đớn trước khung cảnh cháy đen, hoang tàn

Ngoài những nạn nhân thương vong do vụ cháy ở chung cư mini Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây ra, cũng có trường hợp may mắn thoắt nạn vì không về nhà đêm qua.

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