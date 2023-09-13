Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bố mẹ đặt con vào xô chuyển từ tầng 7 xuống sân thượng nhà hàng xóm thoát nạn

Khoảng sân thượng tại căn nhà của bà là nơi giúp nhiều người thoát nạn khỏi đám cháy. Đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận được gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài.

Theo Người Đưa Tin, sau nửa ngày xảy ra vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư mini, bà Nga (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của bà Nga nằm sát vách với chung cư mini xảy ra vụ cháy. Phía trên khoảng sân thượng nhà bà Nga la liệt những vật dụng cứu hộ cứu nạn, nhiều đồ dùng hư hỏng ngổn ngang.

Bà Nga cho hay, thời điểm xảy ra hỏa hoạn bà đang nằm trên tầng hai thì nghe tiếng tri hô cháy. Bà Nga vội vàng bế cháu chạy ra đầu ngõ thì thấy nhiều người nhảy xuống khoảng sân thượng nhà bà. Còn một nhóm khác thì mở cửa khung sắt để leo thang xuống dưới.

Khoảng sân thượng nhà bà Nga là nơi giúp nhiều người thoát khỏi đám cháy - Ảnh: Người Đưa Tin

Còn bà Hằng, sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, khi xảy ra cháy, cả xóm ra hỗ trợ những người gặp nạn. Lúc này, bà Hằng chứng kiến có một cháu bé rất nhỏ được bố mẹ đặt vào xô nhựa rồi chuyển từ tầng 7 chung cư xuống khoảng sân thượng nhà bà Nga. Phía dưới sân thượng có người dân đứng chờ sẵn để đỡ cháu bé. Cháu bé được đưa xuống dưới rồi chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Liên quan đến vụ cháy, dẫn tin từ Dân Trí, trưa 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng - Ảnh: Tiền Phong

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Nạn nhân của vụ cháy đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.