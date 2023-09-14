Lời kể về hiện trường 'chết chóc' trong vụ cháy chung cư mini và những cuộc điện thoại 'báo tử': 'Anh không chắc bạn em còn sống...'

Xã hội 14/09/2023 10:16

"Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy", đó là những gì mà đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel nhớ lại về hiện trường khủng khiếp vụ cháy chung cư mini ngày hôm qua. Trên tay anh, vẫn là chiếc điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số.

Liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 56 người tử vong xảy ra ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, dẫn tin từ Dân Trí, đến 23h30 ngày 13/9, tròn 24 giờ sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, anh Phạm Quốc Việt (36 tuổi) cùng các thành viên Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí (FAS Angel), quay lại công việc ứng trực tai nạn giao thông tại các "điểm đen giao thông". 

Lời kể về hiện trường 'chết chóc' trong vụ cháy chung cư mini và những cuộc điện thoại 'báo tử': 'Anh không chắc bạn em còn sống...' - Ảnh 1
Chung cư mini 9 tầng trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ nhìn từ trên cao - Ảnh: Dân Trí

Dù xuyên đêm cứu hộ nạn nhân hỏa hoạn, sáng đi làm bình thường, họ nói sức khoẻ ổn định, không muốn gián đoạn công tác cứu hộ tai nạn giao thông hàng đêm.

"Nhớ lại vụ cháy, lòng tôi nặng trĩu. Tôi mong rằng đây là thảm họa duy nhất phải trải qua trong cuộc đời cứu hộ của mình", Đội trưởng FAS Angel nghẹn lời.

Trả lời trong phóng sự với VTC Now, anh Việt không thoát khỏi ám ảnh vì cảnh tượng kinh hoàng. "Quá khủng khiếp... ngoài khói bụi, tay tôi còn dính da và đồ cháy", anh nghẹn ngào nhớ lại. 

Lời kể về hiện trường 'chết chóc' trong vụ cháy chung cư mini và những cuộc điện thoại 'báo tử': 'Anh không chắc bạn em còn sống...' - Ảnh 2
 Đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel vẫn túc trực điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số vào đêm qua - Ảnh: VTC Now

"Thực sự là tôi cảm thấy rất sốc, vì rất nhiều nạn nhân đã cố chạy lên tầng thượng thoát thân, nhưng vướng phải vật cản nên đã ngã gục ở đó, chồng chất lên nhau mà tử nạn. Khi tôi tiếp cận tầng 8, chỉ 1 từ thôi - chết chóc". Với không riêng gì anh Việt, có lẽ đêm qua là 1 đêm thảm hoạ không thể nào quên.

Hơn 30 giờ đồng hồ không ngủ, đến thời điểm hiện tại, chàng đội trưởng của đội cứu hộ FAS Angel vẫn túc trực điện thoại để trả lời những người thân của các nạn nhân xấu số vào đêm qua. Những lời thông báo tin xấu: "Anh không chắc bạn em còn sống" hay "mình nên chuyển hướng sang phía nhà xác xem sao" được anh gửi đến người thân, bạn bè của những nạn nhân xấu số. Mỗi lần phát đi tin báo tử, mắt anh Việt đượm buồn, ánh lên sự mệt mỏi, đan xen nỗi bất lực.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, trưa 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong.

Lời kể về hiện trường 'chết chóc' trong vụ cháy chung cư mini và những cuộc điện thoại 'báo tử': 'Anh không chắc bạn em còn sống...' - Ảnh 3
Vụ cháy khiến 56 người thiệt mạng - Ảnh: Tiền Phong

Tính đến tối 13/9, Công an TP Hà Nội công bố 56 người tử vong (trong đó 39 người đã xác định danh tính), 37 người bị thương. Chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội có công điện yêu cầu rà soát toàn bộ chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn.

Trải qua lằn ranh sinh tử sau vụ cháy chung cư mini, nhiều người thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng hoảng loạn, thất thần, ngại giao tiếp

Trải qua lằn ranh sinh tử sau vụ cháy chung cư mini, nhiều người thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng hoảng loạn, thất thần, ngại giao tiếp

Trong hơn 40 nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Nội đến tối 13/9, nhiều ca đã qua cơn hoảng loạn về tinh thần nhưng vẫn rất mệt mỏi, một số ca nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chưa ghi nhận thêm ca tử vong tại các bệnh viện.

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