Hàng xóm chưa nguôi ám ảnh, uống thuốc ngủ mỗi đêm sau gần 2 ngày xảy ra bi kịch ở chung cư mini: Nay người đã mất, quần áo vẫn còn phơi dở ngoài ban công...

Chia sẻ với Tiền Phong, bà Nguyễn Phương Hoa - người dân sống gần đó kể, hơn 23h ngày 12/9, gia đình bà nghe tiếng hô hoán cháy vang khắp con hẻm. Lúc này chồng bà mở cửa và lực lượng chữa cháy đã có mặt và hỏi khu vực bể nước ngầm dưới nhà để lấy nước.

Những ngày qua, câu chuyện về vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào đêm muộn ngày 12/9 tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) khiến nhiều người không khói xót thương. Gần 2 ngày sau vụ cháy, nhiều người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi nhắc lại câu chuyện. Nhiều người, hai đêm nay không thể ngủ được vì ám ảnh...

Còn chị Đinh Thị Phượng sống phía sau chung cư nhớ lại, thời điểm xảy ra vụ cháy đã có khoảng 20 người thoát hiểm sang sân thượng tầng 5 ngôi nhà ở ngõ sau chung cư mini, từ khu vực cửa sổ.

“Lực lượng chữa cháy đến rất nhanh và hết sức quyết liệt chữa cháy, cứu người. Tôi thấy ai cũng phải đeo bình dưỡng khí, leo thang phá khung sắt tầng 2 vào bên trong” - bà Hoa nói và cho biết, nhiều nam giới ở quanh đây cũng chạy ra dải dây hỗ trợ lực lượng chức năng, còn nhà bà có bao nhiêu nước uống cũng mang hết ra cho các cán bộ, chiến sĩ chữa cháy.

“Lúc đó có một bé gái cứu thoát ra ngoài, tôi vội bế cháu chạy ra xe cứu thương ở đầu ngõ. Tôi thấy ngõ bên này mọi người không để ý, nên cũng chạy ra ngoài gọi lực lượng chữa cháy vào bởi có rất nhiều người mắc kẹt” - chị Phượng kể.

Theo chị Phượng, vụ cháy này rất thương tâm bởi có người nhảy từ chung cư xuống sân thượng tòa nhà 5 tầng phía sau; có nạn nhân thì được lực lượng chữa cháy buộc dây vào người để thả xuống cứu; một cháu bé sơ sinh được bỏ vào xô nhựa đưa sang sân thượng thoát nạn.

“Một người đàn ông còn liều mình nhảy xuống nhà tôi làm thủng mái nhựa tầng 5 và may mắn chỉ bị thương nhẹ. Đến khi người này đi xuống nhờ sự hỗ trợ thì chúng tôi mới biết” - chị Phượng bàng hoàng kể lại.

Người phụ nữ cho biết thêm, chung cư mini trên có rất nhiều cháu nhỏ vì ở đây hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ. Đến gần sáng lực lượng chức năng mới đưa hết được nạn nhân ra ngoài.

“Mặc dù không quen biết nhưng có một số hộ hàng xóm đối diện ban công nhà tôi thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau phơi quần áo. Nay người đã mất, quần áo vẫn còn ngoài ban công. Đêm hôm đó, nghĩ đến là tôi bị ám ảnh không thể ngủ được mặc dù uống 2 viên thuốc an thần…” - chị Phượng chia sẻ.

Căn chung cư cháy rụi, những bộ quần áo còn phơi dang dở - Ảnh: Tiền Phong

Ngày 14/9, dẫn tin từ VTC News, trong cơn mưa nặng hạt, rất đông người dân, học sinh Thủ đô đến đặt hoa, thắp hương tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini. Người dân đã lập tạm bàn thờ để mọi người có thể đến thắp hương. Do ngõ nhỏ, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục các công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường nên người dân đứng chờ từ xa, lần lượt vào thắp hương.

Những nén nhang được người dân thắp lên, chia sớt nỗi mất mát của những nạn nhân trong vụ cháy chung cư - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, khoảng hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Tính đến thời điểm ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Liên quan đến vụ cháy, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) chủ căn hộ chung cư về tội Vi phạm quy định về PCCC.