Đau đáu nỗi lo chung cư mini ở TP.HCM: Hệ thống PCCC xuống cấp, hoen gỉ, xảy ra hoả hoạn chỉ có thể nhảy xuống từ lan can

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Đức - sống tại chung cư 134 Trần Hưng Đạo đã gần 50 năm, cho biết khi thấy những đường dây điện chằng chịt, nối nhau từ tầng này lên tầng khác, không thể phân biệt được được đâu là dây điện, đâu là dây cáp thì luôn trong tâm trạng bất an.

Những ngày qua, sau sự việc đau lòng " cháy chung cư mini ở Hà Nội", nhiều người dân sinh sống tại TP.HCM trong mô hình tương tự cũng đau đáu nỗi lo hoả hoạn.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo tổng rà soát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Nếu có vi phạm, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm.

Không chỉ riêng chung cư 134 mà còn nhiều chung cư cũ tại TP.HCM như chung cư Tôn Thất Thuyết ở phường 4, quận 4 cũng không thoát khỏi cảnh dây điện nối nhau chằng chịt, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Người dân tại đây cho biết, mỗi gia đình đều phải tự trang bị bình chữa cháy để an tâm hơn.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP HCM có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm), 116 chung cư cấp C, 332 chung cư cấp B, 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp, hoen gỉ ở 1 chung cu mini TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã ký công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn TP để triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn TP, sau vụ cháy nhà tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND TP trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay.

Các sở, ban, ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về PCCC theo quy định.

Xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình về công tác PCCC và CNCH, để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND TP.HCM giao Công an TP khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tổng kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini... trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai ngay tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với các trường hợp trên. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/11, báo cáo kết quả cho UBND TP (thông qua Công an TP).

Hình ảnh đau lòng của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong

Công an TP cũng được giao đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, các cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

“Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH” – UBND TP chỉ đạo và yêu cầu lực lượng công an tuyên truyền bằng nhiều biện pháp cụ thể.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất UBND TP chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình, đặc biệt là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng đối với loại hình cơ sở nêu trên, báo cáo UBND TP (thông qua Công an TP) trước ngày 30-10.

Sở Xây dựng còn phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với các công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như: cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư, nhà cao tầng...

Về phía UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác an toàn PCCC đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini trên địa bàn, chủ động phát hiện vấn đề tồn tại và vi phạm để kịp thời khắc phục.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về PCCC thì kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; hoàn thành trước ngày 30-10.

TP Thủ Đức và các quận, huyện phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phường, xã, thị trấn hướng dẫn người dân về biện pháp, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ ở chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn dân cư; kiểm tra, rà soát việc xây dựng, cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn theo thẩm quyền...

“Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được thẩm duyệt, chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ” – UBND TP.HCM chỉ đạo rõ.

Văn bản khẩn của UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh do tính chất quan trọng của công tác, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, báo cáo theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, UBND TP và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm quy định pháp luật, xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện về vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại công điện này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.