Thủ tướng Lào tin tưởng nhân dân và các gia đình gặp nạn sẽ vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhấn mạnh chính phủ và nhân dân Lào luôn bên cạnh Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em trong lúc khó khăn.

Theo thông tin từ VnExpress, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ đau buồn khi nhận được tin về vụ hỏa hoạn, gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tướng, gia đình các nạn nhân cũng như nhân dân Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Vụ cháy chung cư để lại nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn - Ảnh: Lao Động

Cũng trong ngày 15/9, dẫn tin từ Thanh Niên, hàng nghìn người đã đến chùa Phụng Lộc để thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, ngôi chùa nằm cách chung cư mini bị cháy khoảng 200 m.

Trong những người đến chùa, có người thân, bạn bè của một số nạn nhân. Tuy nhiên, đa số là những người không quen biết, họ người chưa từng gặp các nạn nhân nhưng đến đây với sự tiếc thương và cầu mong cho người xấu số an nghỉ và những người bị thương sớm mạnh khỏe.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Khu chung cư - từng là tổ ấm của nhiều người, nay chỉ còn lại 1 đống đổ nát, hoang tàn - Ảnh: Tiền Phong

15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của chung cư mini xảy ra vụ cháy.