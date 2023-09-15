Bạn bè quốc tế gửi lời chia buồn về vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội

Xã hội 15/09/2023 20:54

Lãnh đạo một số nước láng giềng đã gửi điện, thư chia buồn đến lãnh đạo Việt Nam về vụ cháy làm 56 người thiệt mạng ở Hà Nội.

Theo thông tin từ VnExpress, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ đau buồn khi nhận được tin về vụ hỏa hoạn, gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tướng, gia đình các nạn nhân cũng như nhân dân Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Lào tin tưởng nhân dân và các gia đình gặp nạn sẽ vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhấn mạnh chính phủ và nhân dân Lào luôn bên cạnh Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em trong lúc khó khăn.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi điện, thư chia buồn đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith hôm nay cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bạn bè quốc tế gửi lời chia buồn về vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội - Ảnh 1
Vụ cháy chung cư để lại nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn - Ảnh: Lao Động

Cũng trong ngày 15/9, dẫn tin từ Thanh Niên, hàng nghìn người đã đến chùa Phụng Lộc để thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, ngôi chùa nằm cách chung cư mini bị cháy khoảng 200 m.

Trong những người đến chùa, có người thân, bạn bè của một số nạn nhân. Tuy nhiên, đa số là những người không quen biết, họ người chưa từng gặp các nạn nhân nhưng đến đây với sự tiếc thương và cầu mong cho người xấu số an nghỉ và những người bị thương sớm mạnh khỏe.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Bạn bè quốc tế gửi lời chia buồn về vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội - Ảnh 2
Khu chung cư - từng là tổ ấm của nhiều người, nay chỉ còn lại 1 đống đổ nát, hoang tàn - Ảnh: Tiền Phong

15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của chung cư mini xảy ra vụ cháy.

Vụ cháy chung cư mini: Nỗi đau đứt gánh liên lạc, những tiếng chuông điện thoại ấy vĩnh viễn không còn người nghe...

Vụ cháy chung cư mini: Nỗi đau đứt gánh liên lạc, những tiếng chuông điện thoại ấy vĩnh viễn không còn người nghe...

Thảm kịch, cái chết cũng có thể đến rất bất ngờ, không báo trước, không ai ngờ đến, không ai kịp đối diện. Mới đó, đã không còn có thể gọi điện, không cách nào kết nối, không cách nào có thể nghe được giọng nói phía bên kia đầu dây, dù chỉ một lần.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư cháy chung cư Khương Hạ cháy chung cư mini

TIN MỚI NHẤT

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 19 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 34 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới