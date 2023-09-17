Nỗi đau của cặp vợ chồng già mất 3 người thân sau vụ cháy, lặng lẽ lau nước mắt vì cháu gái còn lại hiểu chuyện đến đau lòng: 'Còn có con đây mà...'

Xã hội 17/09/2023 13:56

Vợ chồng ông đã mong chờ vào một kỳ tích đến với con cháu của mình. Nhưng đau đớn thay, kỳ tích ấy đã không tới.

Những ngày qua, hình ảnh của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vẫn chưa nguôi ám ảnh dư luận. Sau đống tro tàn là sự đau đớn, dằn vặt khó nguôi ngoai của những người ở lại. 

Dẫn tin từ VnExpress, ông L.V.T (73 tuổi) ở huyện Đan Phượng nhận tin gia đình con trai út 4 người nay chỉ còn lại 1 sau đêm định mệnh 12/9. Anh T. (41 tuổi), con trai út của ông L.V.T, đã mất tại Bệnh viện Quân y 103. Ba tiếng thi thể của con dâu và cháu trai lần lượt được nhận diện. Cả gia đình chỉ còn lại bé L.T.N (13 tuổi), người được hàng xóm cứu.

Nỗi đau của cặp vợ chồng già mất 3 người thân sau vụ cháy, lặng lẽ lau nước mắt vì cháu gái còn lại hiểu chuyện đến đau lòng: 'Còn có con đây mà...' - Ảnh 1
Người cha già hơn 70 tuổi đau đớn tổ chức tang lễ cho con trai - con dâu và cháu trai - Ảnh: VnExpress

Theo lời cháu gái kể, đêm 12/9, khi cả gia đình đang ngủ bỗng nghe tiếng báo cháy. Người bố bế con trai nhỏ, mẹ dắt tay bé N., định chạy lên tầng thượng, nhưng giữa đường bị xô đẩy, cô bé ngã xuống và thất lạc. Quá mệt, bé N. dựa vào tường nhà hàng xóm, may mắn được họ kéo vào trong và thoát chết.

Trong một đêm mất ba người thân, vợ chồng ông L.V.T. ngã quỵ. "Mới hôm 2/9 tôi còn đùa với vợ chồng con trai nhanh giàu giúp bố mẹ trả nợ xây nhà. Chắc nó sợ đòi thật nên mới bỏ vợ chồng tôi mà đi như thế", người đàn ông 73 tuổi nói.

Đưa tin thêm về hoàn cảnh gia đình cháu N., dẫn tin từ Sức Khoẻ Đời Sống, anh T., con trai ông L.V.T., tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp sau chuyển nghề sửa chữa máy tính còn vợ làm kế toán. Kinh tế không dư dả nên dù mua căn chung cư mini trên phố Khương Hạ đã 10 năm, gần đây hai vợ chồng mới trả hết nợ.

Năm ngoái, căn nhà ngói bố mẹ ở đã hàng chục năm cứ mưa là dột, anh T. bàn với các chị gái xây nhà mới để có thể lắp được điều hòa cho cha mẹ già đỡ cực. Dù gom góp và vay nợ cả trăm triệu họ chỉ đủ xây phần thô, chưa có tiền hoàn thiện.

"Con trai kinh tế eo hẹp nên vợ chồng tôi bàn tính cố làm 4 sào ruộng để có thêm tiền trả nợ. Mong cuối năm con cháu được sum vầy trong nhà mới", ông L.V.T. nói.

Nỗi đau của cặp vợ chồng già mất 3 người thân sau vụ cháy, lặng lẽ lau nước mắt vì cháu gái còn lại hiểu chuyện đến đau lòng: 'Còn có con đây mà...' - Ảnh 2
Ông L.V.T lo lắng cho tâm lý của cháu gái khi 1 lúc mất đi 3 người thân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Nỗi đau mất một lúc ba người thân chưa nguôi ngoai, cặp vợ chồng lại trăn trở cho tương lai của cháu gái. Từng tính phương án đưa N. về quê chăm sóc, nhưng nghĩ cháu vừa mất bố mẹ và em trai, nay phải chuyển trường, lớp dễ sốc tâm lý, nên định gửi qua nhà bác ở Hà Nội.

Nhìn cháu gái còn nhỏ dại đã rơi vào cảnh mồ côi, ông bà không nén được xúc động. Càng xót xa hơn, khi đứa trẻ ấy hiểu chuyện đến đau lòng. Sợ ông bà buồn, bé N. nhẹ nhàng an ủi trong tiếng nấc: "Ông bà ơi còn có con đây mà".

Sau khi lo liệu chu toàn tang lễ cho con trai, con dâu và cháu trai, ông L.V.T động viên vợ, khó khăn thế nào cũng cố gắng chăm sóc cháu gái thay con, dù đến giờ ông vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu tại sao tai họa lại ập xuống gia đình mình.

Khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận T. Xuân) bốc cháy dữ dội. 

150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh, số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh, có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất.

Đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong số người tử vong, 36 người đã được xác định danh tính. 

Chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. 

Đau đáu nỗi lo chung cư mini ở TP.HCM: Hệ thống PCCC xuống cấp, hoen gỉ, xảy ra hoả hoạn chỉ có thể nhảy xuống từ lan can

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Nhiều chung cư cũ tại TP.HCM cũng không thoát khỏi cảnh dây điện nối nhau chằng chịt, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

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