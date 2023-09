Theo đó, dẫn tin từ báo An ninh Thủ đô, buổi chào cờ đặc biệt sáng 18/9 để lại nhiều cảm xúc với thầy trò trường liên cấp Khương Hạ khi toàn thể nhà trường cùng dành những phút tưởng niệm tới người bạn và những nạn nhân đã mất trong trận hoả hoạn kinh hoàng đêm 12/9.

"Cuộc đời em L.V.Đ quá ngắn ngủi so với giới hạn mà tự nhiên đã ban tặng cho mỗi con người, nhưng chúng ta tin chắc rằng em đã rất hạnh phúc khi được sinh ra, hạnh phúc khi được học tập tại Khương Hạ trong sự yêu thương của bạn bè và thầy cô"- Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Phương Liên chia sẻ.

Chia sẻ với mất mát lớn của gia đình em L.V.Đ, gần 2.000 thầy trò nhà trường cùng tập thể cha mẹ học sinh đã quyên góp được 220 triệu đồng để hỗ trợ phần nào khó khăn của gia đình.

Học sinh, giáo viên trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: An ninh Thủ đô

Theo Phụ nữ mới, vào khoảng hơn 23h ngày 12/9 đám cháy xuất hiện tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình và sau đó lửa đã bùng phát dữ dội khiến 56 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Hiện trường gây ám ảnh ở tầng 1 chung cư - Ảnh: Người Lao Động

Tối 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Hàng loạt các vụ cháy chung cư, cháy nhà dân xảy ra liên tiếp thời gian qua gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người lớn nhất từ trước đến nay với 56 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ cháy rộng gần 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.