'Chào cờ vắng bóng em': Xúc động giây phút tưởng niệm học sinh tử nạn trong vụ cháy chung cư mini, xót xa lời phát biểu của lãnh đạo nhà trường

Xã hội 18/09/2023 09:19

Ngày 18/9, gần 2.000 học sinh, giáo viên trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ đã dành những giờ phút ý nghĩa để tưởng nhớ về một người bạn đã mất trong vụ hoả hoạn tại chung cư mini ở Khương Hạ ngày 12/9.

Theo đó, dẫn tin từ báo An ninh Thủ đô, buổi chào cờ đặc biệt sáng 18/9 để lại nhiều cảm xúc với thầy trò trường liên cấp Khương Hạ khi toàn thể nhà trường cùng dành những phút tưởng niệm tới người bạn và những nạn nhân đã mất trong trận hoả hoạn kinh hoàng đêm 12/9.

Nhớ về em L.V.Đ, các bạn và thầy cô lại nhớ tới hình ảnh một học sinh luôn cười tươi, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và của trường, thân thiện với bạn bè.

"Cuộc đời em L.V.Đ quá ngắn ngủi so với giới hạn mà tự nhiên đã ban tặng cho mỗi con người, nhưng chúng ta tin chắc rằng em đã rất hạnh phúc khi được sinh ra, hạnh phúc khi được học tập tại Khương Hạ trong sự yêu thương của bạn bè và thầy cô"- Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Phương Liên chia sẻ.

Vượt qua nỗi đau này, thông điệp mà nhà trường muốn gửi tới các em học sinh hôm nay là hãy biết trân trọng cuộc sống, sống xứng đáng với những gì đã được ban tặng.

Chia sẻ với mất mát lớn của gia đình em L.V.Đ, gần 2.000 thầy trò nhà trường cùng tập thể cha mẹ học sinh đã quyên góp được 220 triệu đồng để hỗ trợ phần nào khó khăn của gia đình.

'Chào cờ vắng bóng em': Xúc động giây phút tưởng niệm học sinh tử nạn trong vụ cháy chung cư mini, xót xa lời phát biểu của lãnh đạo nhà trường - Ảnh 1
Học sinh, giáo viên trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: An ninh Thủ đô

Theo Phụ nữ mới, vào khoảng hơn 23h ngày 12/9 đám cháy xuất hiện tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình và sau đó lửa đã bùng phát dữ dội khiến 56 người tử vong, hàng chục người bị thương.

'Chào cờ vắng bóng em': Xúc động giây phút tưởng niệm học sinh tử nạn trong vụ cháy chung cư mini, xót xa lời phát biểu của lãnh đạo nhà trường - Ảnh 2
Hiện trường gây ám ảnh ở tầng 1 chung cư - Ảnh: Người Lao Động

Tối 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Hàng loạt các vụ cháy chung cư, cháy nhà dân xảy ra liên tiếp thời gian qua gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người lớn nhất từ trước đến nay với 56 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ cháy rộng gần 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Thứ Hai đầu tuần, Hà Nội dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Thứ Hai đầu tuần, Hà Nội dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Hà Nội mặc niệm 56 nạn nhân vụ cháy chung cư mini xảy ra ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân hôm 12/9.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư cháy chung cư mini chung cư mini

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới