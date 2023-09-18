Thứ Hai đầu tuần, Hà Nội dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Xã hội 18/09/2023 09:03

Hà Nội mặc niệm 56 nạn nhân vụ cháy chung cư mini xảy ra ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân hôm 12/9.

Theo thông tin từ Dân Trí, 8h sáng 18/9, các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn Hà Nội dành một phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Tại quận Thanh Xuân, cán bộ Đảng ủy, HĐND và UBND quận tham gia mặc niệm tại hội trường của quận. Cán bộ các phường và đơn vị, cơ quan khác trên địa bàn sẽ mặc niệm tại trụ sở. 

Thứ Hai đầu tuần, Hà Nội dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1
Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: TTXVN

Sau vụ cháy, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và quận, huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do các đơn vị trực thuộc Hà Nội tổ chức. Thời gian tạm dừng từ ngày 14/9 đến hết ngày 17/9.

Thứ Hai đầu tuần, Hà Nội dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2
Công an Hà Nội tưởng niệm 56 nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa trước đó, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400m.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC, Công an Thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo chữa cháy, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thứ Hai đầu tuần, Hà Nội dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 3
Cháy chung cư mi ni ở Hà Nội là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, Công an quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên các trường đại học, các tình nguyện viên, các cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. 

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

 

Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng

Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, chung cư mini 'đại hạ giá', nhiều người ồ ạt 'bán thốc bán tháo' bất chấp lỗ nặng

Sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng, nhiều người sở hữu các căn hộ mini khác đã quyết định rao bán với giá 'siêu rẻ'.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư chung cư mini cháy chung cư mini

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới