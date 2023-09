Sau vụ cháy, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và quận, huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do các đơn vị trực thuộc Hà Nội tổ chức. Thời gian tạm dừng từ ngày 14/9 đến hết ngày 17/9.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC, Công an Thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo chữa cháy, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cháy chung cư mi ni ở Hà Nội là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, Công an quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên các trường đại học, các tình nguyện viên, các cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.