Đêm 12/9, người cha gần 70 tuổi nhận được cuộc gọi của con trai thông báo nhà cháy. Hai vợ chồng ông cùng con trai lớn vội vàng lên Hà Nội. Khi lên tới nơi là gần 0h30 ngày 13/9, lửa thiêu rụi toàn bộ chung cư.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Chức (Sóc Sơn, Hà Nội) - bố của thiếu tá N.V.C (nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini) không giấu được cảm xúc "mừng mừng, tủi tủi" khi thấy nhiều nạn nhân khác trong vụ cháy được xuất viện. Người cha này cũng hy vọng con trai của ông sẽ được sống và nhận giấy ra viện như những người hàng xóm may mắn của anh.

Đến gần sáng, gia đình ông xác định cả gia đình con trai út đều không ai sống sót. Ông dặn vợ và con trai lớn ở khu vực cháy chờ nhận xác còn ông tìm đến bệnh viện. Nghe nói lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đông nhất đến Bệnh viện Bạch Mai, ông Chức chạy tới đây đầu tiên nhưng không có tên con ông trong danh sách.

"Đây là một đêm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Trời mưa tầm tã, hàng chục xe cứu thương xếp hàng chờ đợi. Tôi chứng kiến các lực lượng cứu hộ đưa từng người ra và chỉ duy nhất 1 trường hợp được thông báo còn sống. Mỗi cáng nạn nhân được đưa khỏi đám cháy là một hy vọng “người nhà mình đây”. Nạn nhân phủ chăn kín, tôi đều cố hỏi nạn nhân ở phòng nào nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu", ông tâm sự.

Hàng chục người thân, đồng nghiệp của con cũng đều hỗ trợ gia đình đến các bệnh viện để tìm con cháu. Đi khắp nơi từ Trung tâm Cấp cứu, Chống độc, cho đến Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa đều không tìm thấy người thân, ông tuyệt vọng ngồi gục ở sân Bệnh viện Bạch Mai.

Đến 12h trưa, người nhà gọi điện thông báo có bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ hình ảnh nạn nhân vô danh giống con trai mình, người cha thất thểu chạy vào trung tâm một lần nữa. Ông trình bày về con trai mất tích. Trong số 19 bệnh nhân đang theo dõi tại đây, không có tên con trai. Một bác sĩ thông báo “có bệnh nhân nam giới chưa xác định thân nhân”. Ngay lập tức, ông Chức được đưa vào giường bệnh của con. Nhìn thấy con, người cha xúc động không nói nên lời.

"Khi tìm được con, dù bị thương rất nặng nhưng là hy vọng duy nhất trong nỗi tuyệt vọng của đại gia đình. Đến 15h ngày 13/9, tại Bệnh viện Quân y 103, người thân báo tìm thấy thi thể hai cháu gái, con của C. 20h tối, gia đình nhận diện được xác vợ của con. Ngay trong đêm, tôi đưa mẹ con cháu về quê, hôm sau làm tang lễ”, ông Chức chia sẻ.

Làm tang lễ cho con dâu và cháu nội, người cha già lại vội vàng quay về Bệnh viện Bạch Mai để chờ đợi tin con trai. Suốt 1 tuần qua, ông không rời bệnh viện. Mỗi ngày, ông được nhân viên y tế mang cơm tới và được vào thăm con sau giờ hành chính.

Ông Chức tâm sự: "Suốt 1 tuần con nằm im, chân tay không động đậy nhưng tôi vẫn tin có phép màu dành cho con. Đến nay, con trai đã tiến triển hơn, nhận biết được có người bênh cạnh".

Cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Dân Trí, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thiếu tá biên phòng N.V.C. hiện điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn nặng, hiện tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện.

"Các chuyên gia của bệnh viện theo dõi chặt, hội chẩn hàng ngày để tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân phải thở máy. Các bác sĩ vẫn tích cực chăm sóc hô hấp, rửa phổi hàng ngày", PGS Cơ thông tin.

Ngoài điều trị tích cực tình trạng tổn thương phổi, các bác sĩ cũng hội chẩn đánh giá di chứng thần kinh, nhận thức của bệnh nhân sau ngộ độc khí CO nặng.