Cháy thư viện trường tiểu học ở Hà Nội, học sinh, giáo viên sơ tán khẩn xuống sân

Xã hội 09/10/2023 12:07

Đám cháy xảy ra tại phòng thư viện, tại tầng 3 của nhà trường. Học sinh học ở tầng 2 và được các thầy cô giáo, nhân viên trong trường hướng dẫn xuống sân trường.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 9/10 tại căn phòng tầng 3, trường Tiểu học Đồng Mai 1, quận Hà Đông khi học sinh đang trong giờ học.

Cùng thời điểm trên, đám khói bốc ra nghi ngút, phát hiện sự việc, giáo viên cùng nhân viên của trường đã nhanh chóng sơ tán, hướng dẫn học sinh chạy xuống sân trường. Đồng thời, báo tin cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận Hà Đông.

Ông Lê Quang Thoan, Chủ tịch UBND phường Đồng Mai xác nhận vụ cháy tại trường Tiểu học Đồng Mai 1. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở, các thầy cô đã nhanh chóng xử lý. Chỉ trong ít phút đám cháy được dập tắt, trước khi xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông điều đến.

Cũng theo ông Lê Quang Thoan, đám cháy xảy ra tại phòng thư viện, tại tầng 3 của nhà trường. Học sinh học ở tầng 2 và được các thầy cô giáo, nhân viên trong trường hướng dẫn xuống sân trường. Các em học sinh đã vào học trở lại. Bước đầu xác định, nguyên nhân đám cháy có thể do chập điện.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Cháy thư viện trường tiểu học ở Hà Nội, học sinh, giáo viên sơ tán khẩn xuống sân - Ảnh 1

Cháy thư viện trường tiểu học ở Hà Nội, học sinh, giáo viên sơ tán khẩn xuống sân - Ảnh 2
 Đám cháy xuất phát từ thư viện trên tầng 3 - Ảnh: Kinh tế Đô thị 

Trước đó, vào ngày hôm qua (8/10), theo thông tin từ báo Công Thương, tại Đồng Nai xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại một kho sơn. 

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 8/10, trên địa bàn phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa (Đồng Nai), xảy ra cháy xưởng sơn, gia công đồ gỗ, lửa bao trùm khu xưởng.

Do vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, cột khói bốc cao nghi ngút.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã hô hoán mọi người đến ứng cứu và báo với lực lượng chức năng.

Cháy thư viện trường tiểu học ở Hà Nội, học sinh, giáo viên sơ tán khẩn xuống sân - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn gia công đồ gỗ ở Đồng Nai - Ảnh: báo Công Thương

Nhận tin báo, lực lượng PCCC & CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản của xưởng.

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Từ khóa:   cháy tin xã hội tin tức đời sống

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