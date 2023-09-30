Cháy nhà ở Đà Nẵng, khói lửa bao trùm cả con hẻm, 6 người mắc kẹt

Xã hội 30/09/2023 11:25

Vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 30/9 tại căn nhà số 251/5 đường Thái Thị Bôi. Ngọn lửa bùng phát nhanh và bao trùm ngôi nhà.

Theo thông tin từ VTC News, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 30/9 tại căn nhà số 251/5 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng.

Cháy nhà ở Đà Nẵng, khói lửa bao trùm cả con hẻm, 6 người mắc kẹt - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: VTC News

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã điều động 4 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng kịp thời đưa 6 người dân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ra bên ngoài.

Cháy nhà ở Đà Nẵng, khói lửa bao trùm cả con hẻm, 6 người mắc kẹt - Ảnh 2
Xe máy của chủ nhà bị cháy rụi - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy, không để lửa lan sang các nhà dân bên cạnh.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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