Xe khách chở công nhân bốc cháy nghi ngút, tài xế liều mình dập lửa nhưng bất thành

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa. Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt nhưng ô tô bị thiêu rụi...

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h10 ngày 10/10, ô tô mang BKS 98F đưa công nhân từ huyện Lạng Giang đến KCN Vân Trung làm việc. Khi toàn bộ công nhân vừa xuống, bất ngờ ô tô bốc cháy.

Phát hiện sự cố, lái xe là anh T.V.T. ở xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đã nhanh chóng sử dụng phương tiện dập lửa nhưng bất thành...

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa. Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt nhưng ô tô bị thiêu rụi...

Xe khách cháy chỉ còn lại bộ khung - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra vụ cháy phương tiện giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, dẫn tin từ báo Bắc Giang, ngày 7/6, một chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường đoạn qua xã Dương Đức, huyện Lạng Giang bất ngờ bốc cháy. Lái xe và người dân quanh đó đã cùng dập lửa, cứu phương tiện.

Người điều khiển chiếc xe này là anh Ngô Quang Tr (34 tuổi), quê ở thôn Cổng Phên, xã Dương Đức, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hà Nội. Ngày 7/6, gia đình có đám giỗ, anh Tr thuê xe ô tô 4 chỗ của hãng Toyota từ TP Hà Nội về thôn Cổng Phên. Trên xe có chở mẹ đẻ, vợ cùng 3 con.

Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Bắc Giang

Khi gần về đến nhà thì chiếc xe đột ngột bốc cháy. Thấy khói bốc lên từ phía gầm xe, anh Tr cùng gia đình nhanh chóng ra khỏi xe, hô hoán người dân xung quanh dập lửa chữa cháy.

Sau nỗ lực của nhiều người, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do xe vướng rơm vào gầm trong quá trình di chuyển hoặc lý do khác.

Cháy thư viện trường tiểu học ở Hà Nội, học sinh, giáo viên sơ tán khẩn xuống sân Đám cháy xảy ra tại phòng thư viện, tại tầng 3 của nhà trường. Học sinh học ở tầng 2 và được các thầy cô giáo, nhân viên trong trường hướng dẫn xuống sân trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-cho-cong-nhan-boc-chay-nghi-ngut-tai-xe-lieu-minh-dap-lua-nhung-bat-thanh-622901.html