Hà Nội: Cháy dữ dội ở căn nhà 4 tầng, 7 người cầu cứu từ ban công, xác định ngọn lửa bùng lên từ hầm để xe

Xã hội 13/10/2023 08:58

Công an quận Hoàng Mai điều động 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 12/10tại nhà dân số 652 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Thời điểm trên, người dân đi qua khu vực phát hiện vụ cháy nên đã hô hoán mọi người tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh rồi bao trùm cả căn nhà nên người dân đành bất lực.

"Lúc đó tầng 1 có nhiều tiếng nổ, sau đó lửa lan vào xe máy, bốc cháy dữ dội, rồi lan lên tầng 2, cuối cùng bao trùm cả căn nhà, khiến người dân bất lực khi dập lửa", người dân chia sẻ.

Theo chị Vũ Ngọc Minh Châu, trú tại nhà số 250 cho biết: "Nhiều người may mắn trèo qua lan can thoát nạn. Một người ngủ và bị kẹt ở tầng 4 cũng rất may mắn được đưa xuống an toàn".

Hà Nội: Cháy dữ dội ở căn nhà 4 tầng, 7 người cầu cứu từ ban công, xác định ngọn lửa bùng lên từ hầm để xe - Ảnh 1
Lực lượng PCCC thực hiện công tác cứu hộ - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại hiện trường, cảnh sát xác định đám cháy xuất phát từ tầng hầm, cũng là nơi để xe của căn nhà. Do bên trong hầm chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh và phát sinh nhiều khói khí độc.

Sau khoảng 25 phút, ngọn lửa được khống chế, lực lượng PCCC tiếp tục làm phun nước làm mát, chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hà Nội: Cháy dữ dội ở căn nhà 4 tầng, 7 người cầu cứu từ ban công, xác định ngọn lửa bùng lên từ hầm để xe - Ảnh 2
Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

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Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đưa được 3 người ra ngoài, nhưng 2 cháu bé mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói, tử vong.

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