Tan học, cháu bé 10 tuổi không may bị nước cuốn trôi tử vong, bên vệ đường chỉ còn sót lại chiếc cặp

Xã hội 11/10/2023 16:16

Sau giờ tan học, người nhà cháu đến trường đón nhưng chỉ thấy một chiếc cặp của em nằm bên đường.

Theo thông tin từ báo Bình Phước, ngày 11/10, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ một học sinh lớp 5 bị nước lũ cuốn trôi sau giờ tan học.

Nạn nhân là cháu Trần Ngọc Gia Bảo (10 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long), học sinh Trường Tiểu học - THCS An Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 10/10, sau giờ tan học, người nhà cháu Trần Ngọc Gia Bảo đến trường đón nhưng chỉ thấy một chiếc cặp của em nằm bên đường.

Thời điểm này, trời mưa lớn, nước chảy khá siết. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cùng nhà trường tổ chức đi tìm cháu Bảo, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tan học, cháu bé 10 tuổi không may bị nước cuốn trôi tử vong, bên vệ đường chỉ còn sót lại chiếc cặp - Ảnh 1
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé / Ảnh: báo Bình Phước

Sau gần 4 giờ tìm kiếm, đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, gia đình và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Bảo bị vướng vào cây tầm vông, trong lô cao su, cạnh bờ suối ở ấp Sóc Du, phường An Lộc, cách vị trí phát hiện chiếc cặp khoảng 2km.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, cập nhật tình hình thời tiết tại Bình Phước, theo VOV, những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng hàng chục căn nhà, hàng chục ha cây trồng của người dân các địa phương ở tỉnh Bình Phước.

Tan học, cháu bé 10 tuổi không may bị nước cuốn trôi tử vong, bên vệ đường chỉ còn sót lại chiếc cặp - Ảnh 2
Mưa lớn gây ngập ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Ảnh: VOV

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai/ Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, mưa lớn đã gây ngập 40 căn nhà của người dân ở các xã Bù Nho, Long Hà, Long Bình của huyện Phú Riềng. Mực nước ngập sâu tại căn nhà từ 0,3/1m. Mưa lũ còn gây ngập nhiều vườn cao su, 10ha ao cá, cuốn trôi khoảng 400 con gà, 200 con vịt của người dân.

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Mưa với cường độ lớn trong khoảng thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực đô thị và vùng thấp trũng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

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