Liên quan đến vụ án, công an cũng khởi tố chồng Dung về tội Che giấu tội phạm. Các Lệnh và Quyết định đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 11/10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tạm giữ chồng của bà Dung để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 4/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nạn nhân trong vụ án này là chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An), tiểu thương buôn bán rau trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức.

Qua đấu tranh, bà Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị T. và có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bà Dung lên kế hoạch sát hại chị T. để trả thù.

Trưa 30/9, bà Dung thủ sẵn con dao rồi chạy xe máy đến sạp của chị T. nói chuyện. Sau đó, chị T. điều khiển xe máy chở bà Dung ra bãi xe trong chợ để nói về việc mua bán.

Được một lúc, chị T. chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị bà Dung ôm giằng lại khiến cả hai người ngã xuống đất. Bà Dung lấy hung khí tấn công liên tiếp chị T. gục tại chỗ.

Sau đó, bà Dung kéo chị T. vào phía trong, lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ xách của nạn nhân rồi lấy xe máy của chị T. để về nhà.

Khi người dân phát hiện chị T. nằm dưới đất, trên người có vết thương nên hô hoán, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Theo kết luận giám định pháp y, chị T. bị dung đâm hàng chục nhát dao tập trung vùng đầu, mặt.

Khi về đến nhà, bà Dung tắm rửa để tẩy sạch bùn lầy dính vào người trong khi vật lộn với chị T. Chồng của bà Dung biết vợ dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

Khoảng 2 giờ sau khi gây án, bà Dung bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà ở phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo nguồn từ Người Lao Động, liên quan đến việc người đàn ông xuất hiện trong camera khi xảy ra sự việc, nhiều người nói rằng người đàn ông này cũng là tài xế chạy xe container chở rau củ đến chợ đầu mối.

Một người buôn bán ở chợ nông sản đầu mối Thủ Đức cho biết: "Chuyện cãi cọ, gây gỗ ở chợ là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ suy nghĩ là hai người phụ nữ đánh nhau nên không can ngăn. Tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn dính đến những chuyện xích mích thường ngày ở chợ. Nhưng thấy đánh nhau mà không hô hoán nghĩ cũng tệ, nếu như là tôi, tôi không giúp được gì thì cũng hô lên cho nhiều người cùng biết".

Được biết, mẹ con chị T. không có sạp chính thức ở chợ mà chỉ mướn một chỗ ngồi trong chợ, lấy sỉ rau củ rồi bán lại cho những người buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ nhỏ hơn. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Dung, một số người cho biết Dung lấy rau củ của mẹ con chị T. bán ở chợ nhỏ Bình Phước cách chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khoảng 2 km.