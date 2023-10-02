Sáng 2/10, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ chị H.T.T.T (26 tuổi, ngụ quận 12) bị sát hại ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung khai trên đường trở về nhà trong bộ đồ đen cùng tang vật, chồng của Dung hỏi con dao gì nhọn vậy. Dung trả lời không rõ người ta sống chết thế nào…

Sau khi bị bắt giữ, cơ quan pháp y thông báo Dung đã đâm chị T. hơn 90 nhát. Khi đưa hình người xấu số, Dung không dám xem.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, ngày 1/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại ảnh cô gái bị sát hại trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Nạn nhân được xác định tên H.T.T.T. (26 tuổi, quê Long An), buôn bán rau củ trong chợ này.

Theo clip, khoảng 11h40 ngày 30/9, người phụ nữ cùng cô gái đi trên xe máy đến bãi xe chở hàng trong chợ đầu mối. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ cầm dao thủ sẵn lao vào đâm cô gái.

Khi nạn nhân ngã xuống, hung thủ tiếp tục đè lên, đâm liên tục mặc cho cô gái vùng vẫy. Đến khi T. bất động, người phụ nữ kéo nạn nhân vào gần bánh xe tải, lấy tài sản trên người xấu số rồi lên xe bỏ chạy.

Hình ảnh camera an ninh cũng cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có người đàn ông đến nhìn sau đó rời đi.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12). Sau 2 giờ gây án, thủ phạm đã bị công an phát hiện và bắt giữ.

Nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung - Ảnh: VnExpress

Theo công an, sau khi gây án, Dung lấy tài sản của nạn nhân gồm điện thoại, vàng trang sức, 15 triệu đồng.

TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng Sự cố khiến đôi nam nữ bị kẹt trong xe trong tình trạng bị thương nặng. Các lực lượng chức năng phải giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-nghi-pham-sat-hai-co-gai-o-cho-au-moi-thu-uc-hon-90-vet-dao-oan-nghiet-khong-dam-xem-lai-hinh-nan-nhan-620749.html