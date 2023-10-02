TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng

Xã hội 02/10/2023 08:56

Sự cố khiến đôi nam nữ bị kẹt trong xe trong tình trạng bị thương nặng. Các lực lượng chức năng phải giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ TTXVN, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 2/10, ô tô 4 chỗ mang BKS 51K-367.52 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về thành phố Thủ Đức. Khi cách cầu Sài Gòn khoảng 200m (thuộc Phường 22, quận Bình Thạnh), ô tô bất ngờ mất lái đâm gãy trụ đèn, lao lên bồn cây xanh rồi lao ra giữa làn đường.

TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng - Ảnh 1
Ô tô bể nát phần đầu - Ảnh: Tiền Phong

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, lốc máy văng vào bồn cây xanh còn trục bánh xe vỡ nát nằm cách hiện trường gần chục mét. Vụ việc khiến đôi nam nữ bị chấn thương nặng, mắc kẹt trong xe được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng - Ảnh 2
Vụ việc khiến đôi nam nữ bị chấn thương nặng, mắc kẹt trong xe được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu - Ảnh: TTXVN

Dẫn tin từ Tiền Phong, tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, kính chắn gió vỡ nát, phần lốc máy bị văng ra khỏi thân xe. Nhiều mảnh vỡ của xe vương vãi khắp mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh kịp thời có mặt ghi nhận hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Hơn một giờ sau, ô tô gặp nạn được xe cứu hộ di dời đi nơi khác để giải tỏa ách tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

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Nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.M (45 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Do vết thương quá nặng, đa chấn thương, bà P.T.M đã tử vong sau một ngày được điều trị.

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