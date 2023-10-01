Nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.M (45 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Do vết thương quá nặng, đa chấn thương, bà P.T.M đã tử vong sau một ngày được điều trị.

Theo thông tin từ TTXVN, liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai, ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận, có thêm một người tử vong. Như vậy, trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, đến nay đã có 5 người tử vong.

Bà P.T.M được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê với chẩn đoán sốc mất máu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống cổ, tiên lượng rất xấu. Do vết thương quá nặng, đến 5 giờ 20 phút bà P.T.M tử vong và được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Người nhà bệnh nhân cho biết, rạng sáng 30/9, bà P.T.M cùng con gái N.T.H (18 tuổi) đi xe khách 16 chỗ từ xã Đa Kai, huyện Đức Linh lên Thành phố Hồ Chí Minh nhập học trường Cao đẳng. Sau khi xảy ra tai nạn, cả hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Định Quán sơ cứu, rồi chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục theo dõi, điều trị.

Em N.T.H đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. H cho biết, thời điểm xe gặp tai nạn, em đang ngủ nên không biết gì, sau đó ngất đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại, nửa mặt trái của H sưng to, thâm tím nhưng em tỉnh táo, nói chuyện được.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân N.T.H bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, bị vết thương hở cẳng chân. Các bác sĩ đã xử trí khâu vết thương cho bệnh nhân và sẽ phối hợp với Khoa Răng hàm mặt, Ngoại Thần kinh tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Hiện tại có 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trong đó bệnh nhân G.T.B (64 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) tiên lượng nặng, các nạn nhân khác đều đã qua cơn nguy kịch.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, khoảng 2h40 ngày 30/9, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển chở theo 34 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến Km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tông vào phía sau bên trái xe tải mang biển kiểm soát 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó xe ô tô khách 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số kiểm soát 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận), điều khiển chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".