Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người tử vong: Tài xế xe khách vượt ẩu, va chạm mạnh với ô tô

Xã hội 30/09/2023 11:31

Vụ tai nạn làm 4 người chết. Hiện 5 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Định Quán, trong đó có trường hợp nguy kịch.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 30/9, Công an huyện Định Quán đang tạm giữ tài xế Hoàng Văn Tính (SN 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người thương vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, tài xế xe khách Thành Bưởi đã "vượt ẩu", không đảm bảo khoảng cách dẫn đến tông vào xe tải và xe ô tô 16 chỗ làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn làm 4 người chết là tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận)(tài xế xe ô tô 16 chỗ) và anh Nguyễn Xuân Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận), chết trên đường đi cấp cứu; bà Đoàn Thị Liên (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận) chết trên đường đi cấp cứu.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người tử vong: Tài xế xe khách vượt ẩu, va chạm mạnh với ô tô - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi biển số 50F-004.83 chở theo 32 hành khách trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến km48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, ông Tính chạy xe vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn (28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đi cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, trong lúc vượt, đầu xe giường nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó, xe khách lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ biển số 86B- 015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển chở theo 8 hành khách.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người tử vong: Tài xế xe khách vượt ẩu, va chạm mạnh với ô tô - Ảnh 2
Vụ tai nạn làm 4 người chết, 5 người bị thương - Ảnh: Người Lao Động

Hậu quả anh Cảnh và anh Khang chết tại chỗ, ông Tuấn và bà Liên chết trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, năm người khác trên xe 16 chỗ bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu.

Xe khách và ô tô 16 chỗ tông nhau khiến 4 người chết: Tạm giữ tài xế, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân

Xe khách và ô tô 16 chỗ tông nhau khiến 4 người chết: Tạm giữ tài xế, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân

Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera nhà dân, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Từ khóa:   tai nạn TNGT xe Thành Bưởi

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