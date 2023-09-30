Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa nên đường rất trơn. Khu vực xảy ra tai nạn lại là khúc cua khuất tầm nhìn, được xem như điểm đen mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin từ VTV, lúc 16h35, tại Km 132+590 QL3, thuộc thôn Tổng Sâu, xã Cao kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H-304.9x do tài xế Nguyễn Đăng T (SN 1984 trú tại Hoà Phú, Ứng Hoà, Hà Nội) điều khiển hướng Bắc Kạn đi Hà Nội đã va chạm với xe ô tô cứu thương BKS 30G-908.4x do anh Lã Văn H (SN 1992 trú tại xóm 8, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) điều khiển đi hướng ngược lại.

Trên xe cứu thương có cháu Triệu Đức Th (SN 2019, bố mẹ cháu trú tại xã Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn) và một y tá đi kèm.

Xe chở bé trai gặp tai nạn trên Quốc lộ 3 - Ảnh: báo Lao Động

Dẫn tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn khiến xe cứu thương hư hỏng nặng phần đầu, tài xế điều khiển bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện bé trai 4 tuổi cũng đã tử vong. Sau khi sự cố va chạm Quốc lộ 3 ùn tắc giao thông cục bộ.

Được biết, cháu bé mắc bệnh ung thư máu, đang cùng người nhà từ Hà Nội về quê.

Vụ việc khiến bệnh nhi 4 tuổi tại Bắc Kạn tử vong tại chỗ - Ảnh: VTV

"Về nguyên nhân chính thức cũng như những thiệt hại về người và phương tiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ" - ông Đồng Phúc Toản - Chủ tịch UBND xã Cao Kỳ cho hay.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Cao Kỳ, thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa nên đường rất trơn. Khu vực xảy ra tai nạn lại là khúc cua khuất tầm nhìn, được xem như điểm đen mất an toàn giao thông trên địa bàn.

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