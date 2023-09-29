6 phụ nữ, trong đó có 4 người Việt, được cảnh sát Pháp giải cứu trong thùng xe tải đông lạnh, sau khi gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ BBC, nhóm phụ nữ gồm 4 người Việt và 2 người Iraq đã trốn hàng giờ trong một chiếc xe tải đông lạnh ở miền Bắc nước Pháp, vì tin rằng chiếc xe này đang trên đường đến Anh hoặc Ireland.

Khi nhận ra chiếc xe tải đi sai hướng, họ bắt đầu hoảng sợ trong không gian tối tăm, chật hẹp và lạnh lẽo. Một trong số họ đã tìm cách liên lạc được với một phóng viên của Đài BBC ở London. Phóng viên đã báo cảnh sát giúp nhóm phụ nữ.

Công tố viên Pháp Laetitia Francart cho biết tài xế xe tải, khi đó đang hướng tới Ý, không có lỗi. Những người phụ nữ nói với cơ quan chức năng rằng người lái xe không liên quan.

"Họ nói rằng họ leo lên xe tải vì nghĩ rằng chiếc xe sẽ đến Anh vì biển đăng ký ở Ireland", Đài BBC dẫn lời bà Francart. "Sau vài giờ di chuyển liên tục, họ nhận ra sai lầm của mình và báo cho một nhà báo".

Phóng viên BBC cho biết cô không biết những người di cư này, nhưng cô được liên lạc vì đã đưa tin về những người di cư Việt Nam bị chết ngạt trong xe tải 4 năm trước đó.

Người phụ nữ trong xe đã gửi tin nhắn văn bản, vị trí GPS của xe tải và các đoạn video ngắn cho thấy tình trạng bên trong. Họ ngồi trên sàn xe, xung quanh là những thùng trái cây, hoảng loạn và khó thở.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Guardian, tài xế xe tải cũng nghi ngờ có người trong thùng đông lạnh, do nghe thấy âm thanh như tiếng người. Tài xế chủ động dừng xe và báo tin cho cảnh sát. Giới chức giải cứu nhóm phụ nữ sau khi họ phải ngồi hơn 10 giờ trong thùng xe tải.

Thùng đông lạnh có nhiệt độ 6 độ C khi được mở ra. Sức khỏe 6 phụ nữ bên trong đều ổn định. Pháp sau đó yêu cầu 4 người phải rời nước này trong vòng 30 ngày, hai người còn lại được phép ở lại chờ xin tị nạn, nhưng không nêu cụ thể.

Giới chức Pháp mở cuộc điều tra do nghi ngờ có hành vi buôn người. Tài xế đã bị tạm giữ để điều tra, nhưng các công tố viên cho hay người này không bị nghi phạm tội.

Theo Evening Standard, hàng năm có hàng nghìn người nhập cư mong muốn cuộc sống tốt hơn tìm cách nhập cư trái phép từ miền bắc Pháp đến Anh. Họ thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt Eo biển Manche nằm giữa Anh và Pháp.

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