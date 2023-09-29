TP.HCM: Cấm giáo viên giao bài tập về nhà, tránh tạo thêm gánh nặng và áp lực cho học sinh tiểu học

Giáo viên cần cân đối mức độ “vừa sức” với học sinh, có yêu cầu “gắng sức” và có kiểm soát “quá tải”; phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 28/9 tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, bà Lê Thụy Mỵ Châu đã trả lời báo chí về thực trạng giáo viên cấp tiểu học giao bài tập về nhà tạo thêm gánh nặng và áp lực cho học sinh cấp tiểu học đã học 2 buổi trên trường.

Bà Mỵ Châu cho biết, chủ trương của chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông 2018 là không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh tiểu học vì học sinh tiểu học đã ở trường 2 buổi mỗi ngày. Giáo viên phải cho học sinh học, hoàn tất bài tập, thực hành trên lớp, không giao bài tập về nhà. Thời gian ở nhà, khuyến khích học sinh tự giác trong việc tự ôn tập lại bài cũ hoặc chuẩn bị trước cho bài mới nếu thấy cần.

“Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn đầu năm cũng như hướng dẫn kiểm tra định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và nhấn mạnh việc giáo viên phải cho học sinh hoàn tất bài tập trên lớp, không giao bài về nhà” – bà Châu nhấn mạnh.

Ảnh minh họa: Thanh Niên

Dẫn tin từ VTV, cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, các giải pháp nhằm hướng đến việc giảm giao bài tập về nhà cho học sinh mà ngành giáo dục đang áp dụng là tăng cường học tập thảo luận nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học dựa trên nguyên tắc học sinh cần tự mình chiếm lĩnh kiến thức, với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.

Song cũng tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà giáo viên cần có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học trong lớp, học ngoài lớp, học nhóm, thuyết trình… Giáo viên cũng phải là người xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá không gây quá tải cho học sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-cam-giao-vien-giao-bai-tap-ve-nha-tranh-tao-them-ganh-nang-va-ap-luc-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-620300.html