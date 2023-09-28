Xôn xao đoạn clip chồng gọi 'vợ ơi' trong vô vọng giữa đống đổ nát của vụ nổ bình gas ở Quảng Ninh

Xã hội 28/09/2023 15:00

Ngày 28/9, MXH chia sẻ đoạn clip camera ghi lại khoảnh khắc vụ nổ bình ga kinh hoàng khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/9, MXH chia sẻ đoạn clip camera ghi lại khoảnh khắc vụ nổ bình ga kinh hoàng khiến nhiều người xót xa. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 3/9 vừa qua. Thời điểm này, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, khói bụi bốc lên mù mịt.

Vụ nổ ảnh hưởng đến nhà hàng xóm khiến cửa kính đổ sập, vỡ vụn trong sự bàng hoàng của chủ nhà. Chỉ vài giây sau tiếng nổ, tiếng người chồng thất thanh gọi 'vợ ơi, con gái' trong đống đổ nát khiến nhiều người xót xa.

Trong khi đó, ngọn lửa được đà bùng lên đỏ rực, chắn cả lối đi khiến người hàng xóm đinh ninh có nạn nhân tử vong sau vụ nổ bình ga.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, một số ý kiến cho rằng vụ nổ bình ga kinh hoàng xảy ra tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bên dưới, nhiều người để lại bình luận xót xa, cầu mong không có thương vong. Nhiều người khác cho rằng việc sử dụng bình ga trong nấu ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước đó, dẫn tin từ Dân Việt, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/9, tại nhà anh Nguyễn Mạnh L (SN 1986, thường trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), hiện ở khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy có tiếng nổ lớn.

Xôn xao đoạn clip chồng gọi 'vợ ơi' trong vô vọng giữa đống đổ nát của vụ nổ bình gas ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Nghi nổ bình gas ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), 3 người trong 1 gia đình bị thương - Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi nghe tiếng nổ, hàng xóm hốt hoảng chạy sang để hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hậu quả vụ nổ đã khiến anh L, chị Lâm Thị H (SN 1991, vợ anh L) và cháu Nguyễn Đức A (SN 2011, con trai vợ chồng anh L) bị thương. Vụ nổ cũng khiến nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng. Cửa nhà, xe máy, cửa kính của một số hộ dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Rất may, cháu Nguyễn Hoàng Yến N (SN 2018, con gái của của vợ chồng anh L) không bị thương.

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